Stramilano, 52 anni di storia e di sport

Tutto pronto o quasi per la Stramilano che quest'anno festeggia la 52ma edizione, un pezzo di storie sportiva milanese e non solo milanese. Il via domenica 23 marzo come da tradizione, da Piazza Duomo e da Piazza Castello. Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto in gara 62.000 anche quest'anno si attendono migliaia di podisti e famiglie che, dal 1972, trasformano le strade milanesi in un fiume di entusiasmo e sportività. Come sempre saranno tre le sfide: Stramilano 10 chilometri, Stramilanina 5 chilometri e Stramilano Half Marathon. La prima a partire sarà la Half Marathon alle 8.30 da Piazza Castello e dopo ben 21,097 chilometri tra le vie di Milano, i corridori torneranno proprio ai piedi Castello per tagliare il traguardo. Dedicata ai runner professionisti e agli appassionati di maratone, a questa iconica gara l'anno scorso si sono iscritti ben 8.000 corridori. Poi partirà la Stramilano 10 chilometri, la corsa non competitiva che coinvolge proprio tutti, senza guardare all'età e all'esperienza. Il percorso si snoderà tra le strade più rappresentative della città, toccando punti simbolici come Piazza San Babila, Corso Venezia e Piazza XXIV Maggio.

Mezzora dopo, alle 10, sempre da Piazza Duomo, partirà la Stramilanina, dedicata ai più piccini e alle loro famiglie: un percorso di 5 chilometri che attraverserà il centro storico regalando ai bambini e alle loro famiglie un'esperienza all'aria aperta indimenticabile all'insegna dello sport. L'arrivo all'Arco della Pace