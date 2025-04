Strega, in "dozzina" Nori e Terranova. Fuori Franceschini e Offeddu

Ascolta ora 00:00 00:00

È stata Melania G. Mazzucco, presidente del Comitato direttivo del Premio Strega, ad annunciare tra le 81 opere proposte dagli Amici della domenica i 12 titoli e autori ammessi a concorrere: Valerio Aiolli, Portofino blues (Voland); Saba Anglana, La signora Meraviglia (Sellerio); Andrea Bajani, L'anniversario (Feltrinelli); Elvio Carrieri, Poveri a noi (Ventanas); Deborah Gambetta, Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel (Ponte alle Grazie); Wanda Marasco, Di spalle a questo mondo (Neri Pozza); Renato Martinoni, Ricordi di suoni e di luci. Storia di un poeta e della sua follia (Manni); Paolo Nori, Chiudo la porta e urlo (Mondadori); Elisabetta Rasy, Perduto è questo mare (Rizzoli); Michele Ruol, Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa); Nadia Terranova, Quello che so di te (Guanda); Giorgio van Straten, La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri (Laterza).

Tra le esclusioni che si notano di più: l'ex ministro della Cultura Dario Franceschini con il suo Aqua e tera (La nave di Teseo) e il giornalista del Foglio Michele Masneri che con Paradiso (Adelphi). Può far discutere anche l'esclusione di Ciriaco Offeddu, dato che il suo Istella mea (Giunti), in libreria si è rivelato un vero e proprio fenomeno editoriale. Di sicuro ha suscitato reazioni l'esclusione di Nicoletta Verna e del suo I giorni di vetro (Einaudi Stile Libero). Paolo Repetti, alla guida di Einaudi Stile Libero, ha commentato: «L'esclusione sorprende e dispiace. È una scelta difficile da comprendere per chi riconosce in lei una delle voci più solide e originali della narrativa italiana contemporanea. Chi ha preso questa decisione... ha adottato un criterio che non condivido». Dal canto suo Stefano Petrocchi, alla guida della Fondazione Bellonci, ha ammesso: «Qualcuno deve per forza rimanere fuori. Sì, c'è stata una discussione su Verna, su Michele Masneri e su Paolo Di Mino.... La dozzina è il risultato di una convergenza del comitato». Ora per la prossima scrematura bisognerà attendere la cinquina che sarà annunciata il 4 giugno al Teatro Romano di Benevento.

Per quanto riguarda le altre categorie dello Strega, per lo Strega Europeo c'è la cinquina: La scoperta dell'Olanda (in uscita per Iperborea) di Jan Brokken, Theodoros (Il Saggiatore) di Mircea Cartarescu, La metà della vita (Gramma) di Terézia Mora, Il giorno dell'ape (Einaudi Stile Libero) di Paul Murray e L'ultima sirena (Neri Pozza) di Iida Turpeinen.

E per il neonato Strega saggistica: Alessandro Aresu, Geopolitica dell'intelligenza artificiale (Feltrinelli); Anna Foa, Il suicidio di Israele (Laterza); Vittorio Lingiardi, Corpo, umano (Einaudi); Simone Pieranni, Come sarà l'Asia, come saremo noi (Mondadori); Luigi Zoja, Narrare l'Italia (Bollati Boringhieri).