"Streghe da marciapiede", black comedy con le attrici della serie "Un posto al sole"

Al teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arstizio, venerdì, andrà in scena la black comedy, Streghe da Marciapiede, su testo del drammaturgo Francesco Silvestri (scomparso nel 2023) e diretta da Stefano Amatucci. Le streghe sono attrici conosciute al grande pubblico per la loro interpretazione a Un posto al sole, serie televisiva di Rai3. Sono Luisa Amatucci, Miriam Candurro, Antonella Prisco e Gina Amarante che, insieme a Peppe Romano, intraprendono l'avventura teatrale con la stessa passione e dedizione che da anni le lega sul set. Le svelano un lato inedito della loro arte, mostrando una profondità espressiva diversa da quella a cui gli spettatori sono abituati.

La storia: quattro prostitute si trovano inquisite perché accusate dell'omicidio di un giovane avvenuto nella loro casa. Il ragazzo, dalla presenza enigmatica, irrompe nelle loro esistenze come un'entità extra terreste, sconvolgendo l'equilibrio fragile delle quattro protagoniste facendo emergere temi come emarginazione, violenza e identità femminile attraverso un intreccio di confessioni e flashback. Le accusate descrivono il ragazzo come proveniente da mondi lontani, una sorta di angelo oscuro della notte.

Le reazioni delle quattro amiche nei confronti dell'intruso si differenziano man mano: Alba, la più matura, ritrova in lui l'oggetto di un ambiguo sentimento materno; Gina lo umilia e vessa, in accordo con la propria fondamentale aggressività; Tuna, l' intellettuale del gruppo, s'illude di riscattare in un contatto anche solo affettivo la propria radicata natura di lesbica; mentre Morena, la più esuberante, cerca la via d'un rapporto semplice e schietto. Lui sospetta che le donne siano streghe.