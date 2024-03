Su Discovery Maradona visto dagli occhi della figlia Dalma

Gli occhi sono quelli di una figlia. E quindi possono essere anche influenzati dall'affetto, e magari anche vedere i fatti in maniera edulcorata. Comunque quella della figlia di Diego Armando Maradona è una testimonianza interessante sul campione dei campioni. Domenica, nel giorno dell'anniversario dell'ultima partita giocata con la maglia del Napoli dalla leggenda del calcio, 33 anni fa, Discovery+ presenta il documentario biografico in tre parti Dalma Maradona - La figlia di Dio (tre episodi, regia di Lorena Muñoz), disponibile in streaming sulla piattaforma di Warner Bros. Discovery.

Oltre che dalla figlia (nella foto), la storia meravigliosa e tortuosa di Diego Armando è raccontata da persone che hanno ricoperto ruoli chiave. Gli spettatori potranno scoprire i momenti più significativi attraverso immagini, rivelazioni, aneddoti finora sconosciuti. Con riprese a cavallo tra Argentina e Italia, Dalma mette ordine nei ricordi e ricostruisce gli eventi principali della vita del padre, partendo dall'infanzia a Villa Fiorito, passando per gli esordi della carriera, l'exploit in Italia, fino a raggiungere lo status di leggenda. Tra momenti gloriosi e drammatici passaggi personali e professionali, la figlia fa rivivere anche gli aspetti intimi e umani dell'icona del calcio argentino. Vengono intervistati familiari, tecnici, giornalisti e compagni di squadra tra cui Guillermo Coppola, Sergio Goycochea, Carlos Tévez, Lalo Maradona, Jorge Burruchaga, Fernando Signorini e i giocatori del Napoli che condivisero con lui alcuni dei momenti della sua carriera.