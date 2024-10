Su La7 Insinna fa giocare le "Famiglie d'Italia"

Ascolta ora 00:00 00:00

Almeno lui non fa il martire. Non fa quello che si lamenta perché è stato cacciato dalla Rai. Ringrazia l'azienda in cui ha lavorato per una ventina d'anni e che gli ha dato tanta popolarità e ricomincia da La7. Certo, sotto sotto, si intuisce che non è contentissimo che abbiano preferito altri alla conduzione dei quiz principali della Tv di Stato e rivendica il suo essere «uomo di sinistra» che dice quello che vuole, però non accusa nessuno. Insomma, Flavio Insinna (foto) si rimette in gioco su La7 e sceglie un quiz che gli può regalare adrenalina e piacere di lavorare. Si intitola Famiglie d'Italia («che non è Fratelli d'Italia», scherza) e andrà in onda da lunedì, tutti i giorni tranne la domenica, alle 18,30 nell'orario del preserale. Un tentativo per La7 di trovare un programma adatto in quella fascia oraria che ha avuto sempre problemi e che funzioni da traino per il TgLa7 di Mentana che va sempre forte ma potrebbe anche andare meglio. Finora i giochini come Lingo non hanno funzionato e si è ricorsi a Padre Brown, la serie tv.

«Io me ne stavo bello contento a teatro (con Gente di facili costumi) - racconta nel suo fare spumeggiante e istrionico Insinna - da due spettacoli siamo passati a cento repliche. E questi qui de La7 mi hanno cercato per l'ennesima volta, erano sette anni che mi chiedevano di venire a lavorare per loro, alla fine ho accettato perché mi piace quello che mi hanno proposto. Ma io non devo dimostrare niente a nessuno, se il programma piace, sono contento, se no torno a coltivare le rose. Comunque basta con la dittatura dei numeri Auditel, l'importante è dare un momento di divertimento e leggerezza alla gente». Il giochino è una gara tra famiglie, di tutti i tipi e i generi, composte ognuna da cinque persone che si sfidano ad indovinare il «sentire comune» degli italiani in base a dei sondaggi. Cosa c'entri un programma di questo tipo con la linea editoriale de La7 basata su cultura e informazione, prova a spiegarlo il direttore Andrea Salerno: «È comunque uno show portatore di valori».

Infatti Insinna ha intenzione di interagire con le famiglie, magari con piccole intrusioni nelle loro vite come faceva ad Affari tuoi. Che poi questo basti a farne uno show in linea con la tradizione de La7 è tutto da vedere.