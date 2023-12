Su Raiuno alla scoperta dei segreti dei corazzieri

Sono dei simboli in carne e ossa. I simboli più imponenti della Repubblica: i corazzieri. Se avete voglia di conoscere più da vicino I Giganti del Quirinale potete farlo questa sera in seconda serata su Raiuno grazie al documentario prodotto da Anele in collaborazione con l'ufficio stampa della presidenza della Repubblica e il comando generale dei Carabinieri.

La quotidianità dei corazzieri (foto) - da oltre settant'anni le guardie d'onore del Quirinale - fatta di dedizione, disciplina e sacrificio, viene mostrata in tutti gli aspetti: per la prima volta le telecamere entrano nella Caserma del Reggimento Corazzieri «Alessandro Negri di Sanfront». Dietro ai simboli e ai distintivi su elmi e corazze e dietro alle coreografie centenarie, si svela un'esistenza fatta di rigidi addestramenti quotidiani, ma anche di momenti di vita collettiva: il documentario segue i ragazzi durante il training fisico e mentale in palestra necessario per restare immobili nella posizione di guardia, nelle esercitazioni a cavallo e nei circuiti motociclistici della Tenuta Presidenziale di Castelporziano, dove imparano a tenere in equilibrio le pesanti motociclette Guzzi. Alle esercitazioni militari si affiancano le mansioni quotidiane, dalla cura dei cavalli alla fabbricazione degli elmi personali e al restauro delle antiche corazze ancora in uso.

Il documentario si conclude con il racconto della ricorrenza più importante dell'anno per i Corazzieri, ovviamente il 2 giugno, festa della Repubblica, coronamento del lavoro di preparazione svolto nei mesi precedenti.