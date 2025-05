Svegliamoci! In giro c'è troppo "Woke"

di Filippo Facci

ALABAMA (Miss 2024)

La vincitrice è stata Sara Milliken, modella ultra

curvy (termine elegante e politicamente corretto per definire una donna sovrappeso) e che in gergo comune era una strabordante cicciona di 150 chili, ovviamente poi massacrata online.

APPROPRIAZIONE (culturale)

Sarebbe l'uso e la rielaborazione dei saperi stranieri per esprimere la propria identità: in pratica un bianco non potrebbe suonare musica nera (si pensi al jazz di Chet Baker, o al principe dei rapper, Eminem) così come un caucasico (un bianco) non potrebbe pettinarsi i dread da rasta giamaicano o portare il sombrero in quanto non è messicano, e nessuno poi potrebbe circolare con il celeberrimo cappello Panama perché non proviene dall'Ecuador (essendo quel cappello originario di quelle parti, in realtà). Dettaglio: la regola al contrario non vale, non c'è reciprocità, l'appropriazione culturale scatta solo quando l'appropriatore fa parte del gruppo dominante e oppressore, quindi i bianchi.

ARTE (storia della)

Nel 2021 l'Università di Yale annunciò l'annullamento del famoso corso di «Introduzione alla storia dell'arte dal Rinascimento a oggi», insegnato per decenni da Vincent Scully, uno dei più celebri professori dell'ateneo statunitense. Il presidente del dipartimento di Storia dell'arte l'ha definito «troppo problematico»: il nuovo corso avrebbe trattato l'arte in relazione a «genere, classe e razza».

CLANDESTINO (immigrato)

Si deve dire «migrante regolare o irregolare», o «rifugiato», o «richiedente asilo», o «profugo», o «apolide», o «sfollato», o «beneficiario di protezione umanitaria», o «beneficiario di protezione sussidiaria», o «vittima di tratta», o «delinquente», o «terrorista». Ma clandestino non va bene.

CRISTA

Titolo di un articolo del Post (giornale online italiano) del 30 novembre 2024: «E se Crista fosse stata una donna?». L'articolo era molto lungo: «Il Dio dei Vangeli avrebbe potuto non incarnarsi in un maschio? La questione è trascurata nella tradizione scritturale e patristica. Il maschile ha sempre avuto un'evidente preponderanza, nel testo come nell'iconografia. Il termine Padre si dovrebbe utilizzare in chiave puramente metaforica, ma ogni rappresentazione di Dio dal tardo Rinascimento lo mostra come un uomo anziano dalla barba fluente Quanto a Gesù cosa sarebbe accaduto con una Figlia di Dio?».

GENDER

I sessi alla nascita sono due: altre possibilità da principio non sono osservabili. L'esistenza di altri sessi determina i gender, che sono invece un'evidenza non biologica, quindi una non-evidenza. Secondo un corso online del «Corriere della Sera», il gender è «il complesso di elementi psicologici, sociali e culturali che determinano l'essere uomo o essere donna ed è definito dalla persona stessa e può corrispondere o meno al sesso assegnato alla nascita». Il gender peraltro non è da confondere con l'orientamento sessuale, che può essere pansessuale, bisessuale, eterosessuale o omosessuale: una persona alla quale, per esempio, è stato assegnato il sesso femminile alla nascita, ma questa assegnazione non corrisponde a un suo «complesso di elementi psicologici», può mettersi in transizione come persona trans per diventare di genere maschile, magari con tendenza omosessuale, e quindi amare un uomo. Chiaro. Ebbene, il Royal Stoke University Hospital britannico, nell'aprile 2024, ha ritenuto tuttavia di aver individuato un totale di ventuno generi differenti. Su un piano teorico, alla domanda «è maschio o femmina?» un genitore, nel tempo, avrà a disposizione 21 opzioni di risposta diverse, senza contare i cambi e ricambi di genere che il soggetto potrebbe decidere nel corso della sua vita.

GREASE (film)

Impagabile pellicola del 1978 finita sotto accusa per il verso della canzone Summer Nights che recita «Tell me more, tell me more/did she put up a fight?», ossia «Dimmi di più, dimmi di più, lei ha fatto resistenza?». Bullismo maschilista, invece, riguarderebbe una scena in cui un ragazzo si corica a terra per spiare sotto la gonna di due studentesse.

LORO

Un gruppo di donne statunitensi (perlopiù cantanti e attrici) ha deciso che per «superare la fluidità di genere» vogliono che gli si dia del «loro» (they) in quanto persone non-binarie, ciò che in Italia è un'antiquata allocuzione di cortesia che oggi adottano («loro cosa prendono?») solo i vecchi camerieri.

PADRE

Professione estinta o, quando va bene, presenza aleatoria, complice, quando va bene un fratello maggiore, un sindacalista dei propri figli, un preservatore da doveri e fatiche, insomma: tutto fuorché un padre, dotato di qualsivoglia autorità.

QUOTE (rosa)

Riuscita pretesa di affidare incarichi in base a doti non meritocratiche. In realtà, nel privato, non ne parla quasi più nessuno, perché nei Cda delle aziende si è visto che i criteri non meritocratici possono risentire negativamente sul bilancio annuale. Ma in politica, com'è noto, ci sono liste bloccate per deputate e senatrici che, per legge, devono avere una percentuale garantita di scranni in Parlamento o nei Consigli regionali. Nel concreto ci sono molte professioni (magistrati, avvocati, medici) in cui le donne stanno raggiungendo la parità da sole, o sono già superiori di numero, o sono prossime a un equilibrio fisiologico con gli uomini che solo il tempo, senza forzature, permetterà di ottenere o di superare.

J.K. ROWLING

Scrittrice britannica già autrice della notissima saga di Harry Potter, oggetto di un odio senza confronti che ne ha fatto un caso internazionale. La Rowling sostiene da tempo posizioni controverse sul concetto di sesso e di identità di genere e sui diritti delle persone trans. Nel 2015 aveva firmato una lettera sul Guardian (insieme ad altri centocinquanta) contro il boicottaggio culturale di Israele, pur dichiarando che si opponeva alla maggior parte delle azioni di Netanyahu. Nel 2016, in vista del referendum per la Brexit, si era espressa a favore della permanenza del Regno Unito nell'Unione europea. Opinioni su sesso, genere e persone trans: nel dicembre 2019 aveva annunciato il suo sostegno a Maya Forstater, una ricercatrice britannica a cui non era stato rinnovato un contratto dopo aver affermato che «il sesso biologico è un dato oggettivo e le donne trans non sono vere donne». Nel 2020 ha poi dichiarato che «se il sesso non è reale, allora non può esserci alcuna attrazione tra persone dello stesso sesso». Nello stesso anno ha fatto molte altre dichiarazioni dello stesso tenore, compreso che non voleva che fosse permesso «agli uomini che credono o si sentono di essere donne» di entrare nei bagni riservati alle donne, a meno che non possiedano un documento che certifichi il loro genere, perché questo avrebbe significato «aprire le porte a qualsiasi uomo che voglia entrare nei bagni delle donne». Durante le Olimpiadi del 2024 ha accusato la pugile Imane Khelif di aver ingiustamente gareggiato nella categoria femminile, affermando che fosse un uomo.

VELOCITÀ (bassa)

In Francia sono stati vietati i voli aerei nelle tratte anche percorribili in un massimo di due ore e mezza di treno. Parigi-Lione, per esempio, si fa in due ore in alta velocità (il doppio in auto) e quindi basta aerei. Eccetera. Traslato in Italia, significherebbe vietare tratte come Milano-Firenze, Milano-Bologna, Bologna-Roma e anche Roma-Napoli.

Nelle città, significa imporre il limite di 30 chilometri all'ora in tutte le strade come a Bologna, dove nel 2024 nessun pedone è stato investito mortalmente: entrambi, l'automobilista e il pedone, avrebbero raggiunto il medesimo risultato non uscendo di casa.