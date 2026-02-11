"Il talento delle donne strategico per lo sviluppo del nostro Paese"

In occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, Terna conferma il suo impegno nel promuovere l'accesso e la crescita delle competenze femminili nelle discipline STEM, considerate un elemento strategico per sostenere la transizione energetica, la digitalizzazione del sistema elettrico nazionale e lo sviluppo del Paese.

Nel 2025, il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia ha assunto oltre 800 nuove persone, di cui circa il 36% donne (al netto degli operativi): più di 350 laureate e laureati in discipline STEM sono entrati in azienda nello stesso anno, segnando una crescita del +20% rispetto al 2024. Complessivamente, oggi, oltre 2.300 professioniste e professionisti di Terna possiedono un titolo di studio in ambito STEM, e ricoprono ruoli chiave nelle aree ingegneristiche, informatiche, di data science e sicurezza informatica.

Questi numeri confermano la positiva strategia di Terna per attrarre i migliori talenti, dandosi anche un obiettivo ambizioso a sostegno del Piano Industriale 2024-2028, ovvero far crescere l'azienda di 1.400 persone nell'arco di piano. La People Strategy di Terna è l'abilitatore fondamentale del Piano Industriale, in particolare attraverso le leve dell'attraction e dello sviluppo dei talenti, con l'obiettivo di assicurare le migliori competenze e know-how a supporto della realizzazione degli obiettivi di Piano. Terna ha avviato e consolidato numerosi progetti dedicati alla promozione delle competenze scientifiche femminili anche all'esterno del Gruppo. Tra le iniziative: Programma Boost con Sistech, ovvero borse di studio STEM per donne rifugiate, con percorsi di formazione e volontariato aziendale per offrire strumenti concreti per l'inserimento professionale; Partnership con ELIS Role Model, per promuovere il mentoring, l'empowerment e l'avvicinamento delle studentesse alle carriere STEM, grazie alla testimonianza e all'esempio delle professioniste Terna; Valore D: Terna partecipa regolarmente a percorsi di formazione, programmi di mentoring, webinar e iniziative tematiche dedicati alla diffusione di modelli inclusivi e al superamento degli stereotipi; Girls@Polimi Borse per future ingegnere, 3 borse di studio in collaborazione con il Politecnico di Milano; Programma Generazione Energia per favorire l'orientamento alle materie STEM nelle giovani generazioni. In particolare, il 2026 vede numerose convenzioni Formazione Scuola Lavoro che coinvolgono non solo studenti e studentesse ma anche famiglie e docenti; Cerchiamo chi sa interpretare il futuro dell'energia, campagna di employer branding che si rivolge ai giovani talenti che si sono formati in ambito STEM.

Commenta l'Ad e Dg di Terna, Giuseppina Di Foggia: "La Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza ci invita a riflettere. A livello internazionale, le donne sono ancora solo il 28% dei laureati in ingegneria, e in Italia i numeri non sono molto diversi. La buona notizia è che questa percentuale aumenta, anche se lentamente. In Terna cresce ogni anno il numero di donne laureate in discipline STEM che entrano in azienda. Nel 2025, il 36% dei nuovi ingressi è rappresentato da donne".

E aggiunge Di Foggia: "Nel mio ruolo di Amministratore Delegato, ho la responsabilità di garantire coerenza fra ciò che dichiariamo e ciò che facciamo: dalle modalità di selezione alla valutazione delle performance, fino all'avanzamento di carriera e alle politiche retributive. Solo pari condizioni di partenza e criteri applicati con rigore consentono al talento di essere riconosciuto per quello che è, senza pregiudizi o etichette".