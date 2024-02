Calci, pugni e insulti: Rajae Bezzaz e la troupe di Striscia aggrediti a Novi Ligure

È finito con una prognosi di dieci giorni e una denuncia per aggressione il servizio realizzato dall'inviata di Striscia la notizia, Rajae Bezzaz, che era tornata a Novi Ligure per occuparsi del furbetto del biglietto. L'uomo già segnalato dal tg satirico nel 2020, per avere truffato alcune persone promettendo biglietti esclusivi per eventi e concerti mai consegnati nonostante lauti pagamenti, è tornato a truffare. Le telecamere di Striscia la notizia sono tornate a cercarlo per inchiodarlo alle sue responsabilità, ma l'incontro è finito con una vera e propria aggressione.

L'aggressione in strada

Rajae Bezzaz e il suo operatore si sono presentati all'appuntamento con l'uomo a Novi Ligure insieme a una ragazza truffata. Messo alle strette grazie a una registrazione telefonica, l'individuo ha prima negato di essere lui l'uomo dell'audio poi ha avuto uno scatto d'ira e si è scagliato contro il cameraman, gettandolo a terra e prendendolo a calci. Nonostante l'intervento dell'inviata Rajae, che gli intimava di smettere, l'uomo si è accanito sull'operatore video e ha distrutto parte degli strumenti di registrazione della troupe.

Nonostante ciò, l'aggressione è stata totalmente ripresa dal telefonino di un’altra persona della troupe, che è riuscita a documentare la violenza dell'uomo. Nella concitazione dei fatti anche Rajae Bezzaz è stata colpita al volto con un pugno, ma l'inviata - dopo un attimo di smarrimento - è tornata a incalzare l'uomo, chiedendogli spiegazioni mentre lui la insultava allontanandosi dalla scena dell'aggressione: "Marocchina di merda! Negra di merda! Stai zitta tr**a di merda!".

La denuncia alla polizia

L'intero servizio è stato mandato in onda venerdì sera durante la puntata di Striscia la notizia, ma su Instagram Rajae ha anticipato quanto sarebbe andato in onda con alcuni video di denuncia. "Siamo finiti in ospedale con dieci giorni prognosi. Un pugno in faccia, calci all'operatore scaraventato a terra, materiale per le riprese distrutto e insulti razzisti e sessisti", ha scritto sulla sua pagina l'inviata di Antonio Ricci, che poi ha fatto sapere di avere provveduto a denunciare l'uomo per aggressione. "Siamo nella stazione di polizia per sporgere denuncia a seguito dell'aggressione subita", ha raccontato la Bezzaz, aggiungendo: "Non ho parole la gente sta dando i numeri. Questo è un lavoro fatto così ma le persone sono sempre più aggressive". Non è la prima volta che una troupe di Striscia la notizia viene aggredita. L'ultimo episodio in ordine di tempo risale allo scorso dicembre, quando Vittorio Brumotti e la sua troupe vennero aggrediti in un parcheggio nel quartiere Barra di Napoli.