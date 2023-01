Giorgio Panariello torna sul palco dopo lo stop: cosa gli era successo

Un brutta labirintite aveva costretto Giorgio Panariello a fermarsi dopo la partenza del suo spettacolo teatrale "La Favola Mia". Un lungo stop causato dall'improvviso malore che ha impedito all'artista di rispettare il calendario previsto dallo spettacolo. Per le date che lo avrebbero atteso in scena a Napoli, e le 3 serate in programma nella "sua" Firenze, Panariello, a fine novembre, ha dovuto alzare bandiera bianca. Oggi che finalmente può mettersi alle spalle il malore e riprendere a girare l'Italia con la sua comicità, recupera gli show che sono stati rimandati e aggiunge nuovi appuntamenti.

Non solo si torna sul palco, ma "La Favola Mia" si arricchisce di altri 5 nuovi appuntamenti. A partire dal 28 e 29 gennaio al Teatro Lirico di Milano, dove verranno recuperati gli spettacoli annullati rispettivamente il 1 ed il 2 dicembre.

Cinque nuovi appuntamenti

Sono 5 i nuovi appuntamenti pronti in calendario che porteranno "La Favola Mia" in giro per l'Italia fino all'inizio di aprile. Il 5 marzo al Teatro Moderno di Grosseto, il 13 marzo di nuovo a Milano (ma questa volta al Teatro Arcimboldi), il 26 marzo a Torino, il 3 aprile al teatro Verdi di Firenze. Il 6 aprile il gran finale a Roma, al Teatro Brancaccio, dove l'artista toscano sarà già di scena anche il 6 di marzo, un mese esatto prima di chiudere il tour.

Uno spettacolo divertente e irriverente

Lo spirito con cui va in scena Giorgio Panariello è quello che lo ha reso celebre: divertimento, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio. Con questi ingredienti il suo spettacolo racconta gli ultimi anni di costume e di storia del nostro Paese ma ripercorre anche, in una veste inedita e attuale, i 30 anni che hanno visto l'artista 62enne protagonista tra teatro, cinema e televisione. Un vero spettacolo da Cabaret tradizionale che ricorderà i personaggi storici della provincia toscana portati al successo da Panariello fin dai suoi inizi. Dopo aver rassicurato il pubblico rispetto alle sue condizioni di salute, ed essere stato sul palco, a Brescia, anche la notte di Capodanno, a fine mese Panariello riprenderà il fitto calendario di appuntamenti gettandosi alle spalle il brutto incidente di percorso avvenuto a fine anno.