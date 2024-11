I sogni di Fellini ora rivivono col maxi-show dei NoGravity

Ascolta ora 00:00 00:00

Uno spettacolo per ricordare Federico Fellini. Da oggi al primo dicembre andrà in scena - al Teatro Menotti - il maxi show «Fellini Dream», una pièce che rende omaggio all'immaginario e alla genialità del grande regista, riportando il pubblico nel suo universo onirico e senza tempo, tipico delle pellicole. Un'esperienza che lascia sospesi tra sogno e realtà, in cui i generi si intersecano, dove il testo drammaturgico, la danza e la musica si fondono.

Gli artisti della compagnia NoGravity prendono spunto da un progetto del regista riminese (mai realizzato) ispirato al «Purgatorio» di Dante e ambientato in una sorta di terra di confine fra la Vita e la Morte. Sul palcoscenico, ecco arrivare mimi, acrobati, attori e danzatori. La regia e le tecniche di Emiliano Pellisari riescono a esaltare l'universo felliniano con un linguaggio scenico particolare, che intreccia i temi tragici e comici caratteristici del Maestro.

I confini e le distanze tra drammaturgia e danza vengono aboliti attraverso un percorso coreografico-cinematografico, dove il testo è nascosto dietro ogni scena, ogni azione scritta. Di più.

Le musiche utilizzate nello spettacolo sono del compositore Nino Rota, autore di brani indimenticabili che - a lungo - ha lavorato con Federico Fellini, per le colonne sonore delle sue pellicole.