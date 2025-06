"Notturni in Villa", viaggi nella musica antica con Frigé

Riparte «Notturni in Villa», rassegna della Civica «Claudio Abbado», a Villa Simonetta (fino al 4 luglio). La kermesse, che è aperta gratuitamente al pubblico, è dedicata agli appassionati di musica, a chi crede nel talento dei giovani, al pubblico che da sempre segue le proposte dell'ente di via Stilicone, a tutti i milanesi. Inaugurazione oggi, sotto il segno della musica antica: «Madonn'io non lo so», concerto dello Spazio Anteprima dalle 19,30 per voce e flauti. Tra gli autori in programma Bendusi, Franck e Bonzanini. Segue «Concerti alle corti del Nord tra Vienna e Berlino», protagonista l'Orchestra di «casa».

L'edizione di quest'anno si inserisce nel festival diffuso «Le Civiche Fest Arti Linguaggi» (ultimo giorno 11 luglio, info: https://lecivichefest.fondazionemilano.eu/) che raccoglie per la prima volta in un unico cartellone spettacoli, installazioni, concerti e incontri realizzati dalle quattro Scuole Civiche di Fondazione Milano, istituzione che celebra il 25esimo anniversario. Ma vediamo i «Notturni» (info: https://musica.fondazionemilano.eu/). Anche per l'edizione 2025 ogni giornata è scandita da tre momenti. Alle 18, su prenotazione, è offerta al pubblico l'occasione di immergersi nell'esperienza di «UanTuUan» («One to One»), situazioni di ascolto inedito ad personam, all'interno della Cappella gentilizia di Villa Simonetta, affrescata da Bernardo Zenale. Un singolo ascoltatore per volta potrà godere per circa quindici minuti delle musiche suonate dagli studenti della scuola che si alterneranno, uno alla volta, muovendosi tra strumenti e generi differenti. E ancora.

Il portico della villa all'inizio della serata sarà animato da recital all'ora dell'aperitivo, lo Spazio Anteprima, che precede quello delle 21 all'interno del cortile sul retro della villa.

Ogni serata è espressione di uno specifico genere o istituto musicale della Civica: il 30 giugno è dedicato alla musica antica, con l'Orchestra Barocca diretta da Antonio Frigé; il primo luglio al jazz, con l'esibizione della Civica Jazz Orchestra diretta da Luca Missiti; il 2 luglio alla musica classica, con un omaggio speciale alla docente di pianoforte Maria Di Pasquale; il 3 luglio alla ricerca e alla sperimentazione anche nella sua connessione con il video; il 4 luglio alla musica vocale con il Coro Petit del Cem - Centro di Educazione musicale della Civica e con le arie d'opera (durante la rassegna sarà inoltre disponibile in giardino un food truck, attrezzato per la preparazione di cibi destinati al pubblico dei «Notturni in Villa» (per vivere l'esperienza immersiva di «UanTuUan», secondo fasce di qundici minuti, è necessario prenotarsi scrivendo una mail all'indirizzo e.pace@fondazionemilano.eu. Per l'assegnazione, fino a esaurimento posti, si seguirà un criterio cronologico).