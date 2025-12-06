Prima della Scala 2025, la diretta di "Lady Macbeth": trama e dove vederla in tv

Domenica 7 dicembre, in concomitanza con le celebrazioni per il patrono Sant'Ambrogio, mentre molti abitanti di Milano saranno alle prese con gli addobbi natalizi, avrà luogo la Prima della Scala di Milano. Ad andare in scena sarà lo spettacolo Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovič. Il compositore e pianista sovietico verrà dunque celebrato in uno dei più importanti teatri dell'opera al mondo in occasione del cinquantesimo anniversario della sua morte, avvenuta appunto nel 1975. La regia della Prima della Scala di Una Lady Macbeth è affidata a Vasily Barkhatov, che debutta come registra, mentre l'Orchestra e il Coro saranno diretti da Riccardo Chailly.

La trama e il cast dell'opera scelta come Prima della Scala

Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk debuttò per la prima volta nel gennaio del 1934, al Teatro Malij di Leningrado, ed è in questa versione originale che torna al Teatro della Scala. Ispirato dall'omonimo romanzo breve di Nikolaj Leskov e basata sul libretto di Aleksandr Germanovič Prejs, Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk è ambientata nella Russia degli Zar del XIX secolo e vede come protagonista una donna già sposata che, tuttavia, si innamora di un altro uomo, che lavora come servitore nella casa del suocero, un uomo crudele che la sottopone a continue e brutali angherie. Katerina L'vovna Izmailova, la protagonista dell'opera, cercherà quindi in ogni modo di perseguire il suo sogno romantico. E, se nel testo originale è soprattutto una donna malvagia e arrivista, nell'opera lirica diventa vittima di un sistema che la schiaccia e che quasi la obbliga alla violenza più terribile che si possa immaginare. Nell'allestimento della Scala di domenica 7 dicembre, Katerina sarà interpretata da Sara Jukubiak. Gli altri membri del cast includono Najmiddin Mavlyanov nei panni di Sergej, Yevgeny Akimov in quelli di Zinovij e, infine, Alexander Roslavets che interpreta Boris.

Dove vedere la Prima della Scala in tv

Per chi non avesse la possibilità di recarsi effettivamente al Teatro della Scala per vivere dal vivo la Prima, sarà possibile seguire Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk anche in tv. La diretta televisiva sarà infatti disponibile su Rai 1 e Rai Play a partire dalle 17.45 del 7 dicembre - lo spettacolo inizierà effettivamente alle 18. Poi, per i 15 giorni successivi - quindi fino al 22 dicembre - la Prima della Scala rimarrà disponibile anche on demand, sempre su RaiPlay. Per la diretta televisiva di questo evento importantissimo, la Rai si è affidata alla regia di Arnalda Canali, che sarà in 4K, con l'utilizzo di dieci telecamere ad altissima definizione, ben 45 microfoni presenti sia nella buca d'orchestra che sul palcoscenico e 15 radiomicrofoni dedicati esclusivamente agli attori solisti.

Lo spettacolo, incluso anche degli intervalli, avrà una durata di circa tre ore e mezza. La diretta prevede anche un'di modo che la Prima della Scala possa essere vissuta anche dagli spettatori ciechi o ipovedenti.