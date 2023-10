"Sempre a scrocco, Noemi?". La gag di Pio e Amedeo davanti a Totti e alla fidanzata

Gag "scorrette", battute al vetriolo e tante, tantissime risate. Pio e Amedeo sono tornati a teatro con lo spettacolo "Felicissimo Show", che li vedrà esibirsi dal vivo in tutta Italia fino al prossimo 11 dicembre. Ed è dal teatro Brancaccio di Roma che il duo comico pugliese è voluto partire per il lungo tour con un sold out annunciato e molti big in sala a cominciare dalla premier Giorgia Meloni e dall'ex capitano della Roma, Francesco Totti, che è stato bersaglio facile delle battute di Pio e Amedeo.

Scorretti e ironici come solo loro sanno essere, Pio e Amedeo ne hanno avute per tutti da Bianca Balti a Rocco Siffredi e Elodie fino al compianto Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Nessuno escluso. E quando la coppia si è accorta delle presenze vip in sala, non ha resistito a scendere in mezzo agli spettatori per un fuori programma tutto da ridere.

La battuta su Lino Banfi e Totti

I due comici non si sono lasciati sfuggire l'occasione, ghiottissima, di improvvisare qualche sketch con il Pupone e la sua compagna, Noemi Bocchi, anche lei seduta in mezzo al pubblico al fianco di Francesco. Ma prima di tutto Pio e Amedeo hanno voluto salutare Lino Banfi, seduto insieme ai due romani. L'attore pugliese, che vedremo prossimamente a Ballando con le stelle, ha assistito al secondo spettacolo dei due comici conterranei e la battuta è arrivata spontanea. "Ma cos'è, l'Allenatore del pallone 4?", hanno scherzato avvicinandosi ai loro ospiti seduti tra il pubblico. Risate, strette di mano e via con lo show a colpi di battute, sfottò e improvvisazione davanti a Totti e consorte.

Gli sfottò con Totti e Noemi