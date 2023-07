Vietato ridere: il politicamente corretto ci sta uccidendo - LIVE

"E poi Il politically correct sta ammazzando l’ironia. E l’ironia è una cosa seria. Ci rende persone più tolleranti e meno permalose e più attente a capire il contesto delle cose, meno avvezze alle discussioni aspre". Inizia così il brano tratto dal libro "Tolleranza" di Luigi Marco Bassani e che l'attrice Ludovica Frasca legge dal palco del teatro Petruzzelli di Bari in occasione della Ripartenza 2023, l'evento ideato e condotto da Nicola Porro ormai arrivato alla sua quinta edizione.

Si tratta di un brano riflessivo ma potente, capace di mettere a nudo tutte le contraddizioni del politicamente corretto che rischia di uccidere non solo l'ironia, e la possibilità di ridere anche delle disgrazie altrui; ma più in generale attenta al linguaggio, all'arte, al pensiero. In sintesi: mette in pericolo la libertà. La libertà di piegarsi in due dalle risate di fronte a uno spettacolo di Paperissima, dove milioni di telespettatori sorridono di fronte a un tizio che scivola, cade, batte la testa e magari - chissà - si fa pure male. Oppure la libertà di ridere alle battute di Checco Zalone sui gay, sui neri, sulle minoranze, sugli "uominisessuali" che sono "tali e quali a noi, persone sani". "Arrivera pure quel momento, che qualcuno dirà anche questo perché reputerà offensivo ridere su qualcuno che scivola - ragiona Bassani - Allora capite che non c e’ limite e che così facendo diventeremo un popolo noiosissimo".

