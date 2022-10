Amazon Kids per Alexa arriva in Italia, ecco come impostarlo

Usare gli strumenti digitali in modo appropriato e ponderato: questo è uno dei compiti di Amazon Kids per Alexa che, insieme a skill dedicate, offre ai giovani da 3 ai 12 anni, contenuti educativi, musica selezionata in base alla fascia di età e altri servizi erogati nel pieno rispetto della sicurezza.

A chi è nato quando il digitale non era ancora molto diffuso nelle nostre case, la frase “prima i compiti e poi la tv” non suona del tutto nuova. Amazon Kids per Alexa fa anche questo.

Cos’è e cosa fa Amazon Kids per Alexa

Di fatto è un servizio che si applica a tutti i dispositivi Amazon Echo, pensato e implementato per essere di facile uso sia per chi lo amministra (i genitori) sia per i giovanissimi che lo usano. Un modo per prendere le misure con gli strumenti digitali attuali che saranno sempre più centrali nelle loro vite.

Amazon Kids offre un approccio morbido, con una parte chiamata Educational che propone ai giovani contenuti video e audio adatti alla loro età, oltre ad essere addestrata a rispondere alle loro domande e curiosità sul mondo. “Quant’è lontana la Luna”? “Qual è l’animale più grande del mondo”? “Qual è il super eroe più forte”? Cose così, insomma.

Tutto ciò può essere fatto mediante il profilo bambino che, come vedremo, è il parametro sul quale Amazon Kids si basa per proporgli i contenuti più adeguati.

Anche le skill, di fatto piccoli programmi che permettono di integrare funzioni e di creare di nuove sono a portata di minore, evitando così che possa trovarsi confrontato con contenuti non adatti alla sua età.

La sicurezza

I genitori hanno a disposizione una dashboard attraverso la quale consentire o meno l’accesso a determinate risorse. Un esempio pratico è impedire ai minori di fare acquisti, di accedere a contenuti ritenuti poco attendibili o consoni oppure di usare Alexa per telefonare o videochiamare contatti non approvati. Si tratta di un controllo parentale a uso esclusivo di chi ha il controllo dell'account Amazon quindi, tipicamente almeno, genitori o adulti che ne fanno le veci.

Come impostare Amazon Kids

Impostarlo è semplice: si usa l’app Alexa e, da Impostazioni, si seleziona la voce Il tuo profilo e la tua famiglia nella quale si inserisce il nome del bambino e la sua data di nascita. In seguito il profilo dele essere autorizzato, selezionando il profilo appena creato e scegliendo Autorizzazione dei genitori e confermandolo premendo OK. Alla fine di questa breve procedura che richiede la password dell’account Amazon per il cui tramite il profilo è stato creato, è sufficiente seguire i passaggi mostrati dalla procedura al cui termine è possibile creare l’impronta vocale del minore sui dispositivi Echo.

Il meglio di sé Amazon Kids lo dà con i dispositivi Echo dotati di display come Echo Show, a partire dalla seconda generazione della versione 5.