Apple TV+, come avere un anno gratis

Per accedere ai film, alle serie tv, agli show e ai documentari in streaming sulla piattaforma Apple TV+ è necessaria la sottoscrizione di un abbonamento premium dal prezzo di 4,99 euro al mese, ma c'è un modo per farlo per un anno gratis, senza alcuna spesa, risparmiando così complessivamente 59,88 euro. Come? Acquistando un nuovo prodotto della Mela. La promozione è stata pensata dalla società con il duplice obiettivo di promuovere i propri dispositivi e di far conoscere il servizio a sempre più utenti, portandoli così ad appassionarsi al ricco catalogo di contenuti in costante aggiornamento e fidelizzandoli nel tempo.

Apple TV+, un anno gratis: ecco come

Nel documento dedicato sul sito ufficiale Apple si legge che l'offerta è valida per coloro che acquistano un nuovo prodotto entro il 31 marzo 2021, ma con la possibilità di estensione del periodo. Possiamo dunque immaginare che in caso di successo o forte interesse a Cupertino decidano di prorogare il termine.

I dispositivi idonei ai fini della promozione sono tutti quelli più importanti e conosciuti del marchio (ad eccezione dell'orologio Apple Watch) a patto che siano acquistati direttamente dallo store ufficiale oppure da un rivenditore autorizzato. Nel dettaglio sono i telefoni della linea iPhone, i tablet della gamma iPad, i lettori multimediali iPod touch, i box Apple TV da collegare al televisore e i computer Mac compatibili con le più recenti versioni dei sistemi operativi iOS, iPadOS, tvOS e macOS.

Apple TV+, un anno gratis: termini e condizioni

Nel documento che stabilisce i termini e le condizioni della promozione la Mela sottolinea che "l'offerta non è cumulabile con altre offerte o prove gratuite per Apple TV+" e che "è possibile utilizzare solo un'offerta per famiglia indipendentemente dal numero di dispositivi acquistati" . L'importante è effettuare l'attivazione entro 90 giorni dalla prima configurazione del nuovo dispositivo. Per veder comparire l'offerta è sufficiente accedere con il proprio ID Apple.

Al termine del periodo gratuito l'abbonamento al servizio Apple TV+ sarà automaticamente rinnovato al prezzo mensile di 4,99 euro. Si ha comunque la possibilità di disattivare il rinnovo in qualsiasi momento, agendo semplicemente su un'opzione tra le impostazioni del proprio account. A tal proposito è bene ricordare che annullando la sottoscrizione durante i dodici mesi gratis l'utente e tutti i membri della propria famiglia perdono immediatamente e irreversibilmente la possibilità di accedere alla piattaforma: il consiglio è dunque quello di appuntare un promemoria in agenda ed eventualmente farlo solo a ridosso della scadenza.

Apple: altre offerte in corso

Oltre a quella appena descritta per Apple TV+ la Mela propone al momento un'altra interessante offerta: consente di ottenere tre mesi di accesso gratuito alla piattaforma Apple Arcade per il gaming acquistando un nuovo iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV o Mac. Per chi non ne fosse a conoscenza, il servizio raccoglie più di 100 titoli videoludici da giocare senza limitazioni né pubblicità o acquisti in-app con funzionalità aggiuntive come la compatibilità con tutti i dispositivi Apple e il parental control. L'abbonamento costa 4,99 euro al mese.

Il consiglio è quello di controllare di tanto in tanto la pagina dedicata alle promozioni sul sito ufficiale per conoscere quelle nuove.