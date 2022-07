Cellulari e accessori, il “prime day” dove tutto è possibile, anzi scontato

È arrivato il momento dell’anno tanto atteso in cui i sogni sono più facili da realizzare. Nei due giorni dell’Amazon Prime Day 2022, sconti incredibili su cellulari e accessori. Il momento giusto per poter acquistare a prezzi super convenienti lo smartphone che desideriamo da tempo o l’accessorio di cui fino ad ora abbiamo fatto a meno.

Come approfittare delle offerte?

Per usufruire degli sconti è necessario essere iscritti ad Amazon Prime. Se ancora non lo si è, si può attivare l'abbonamento anche poco prima di fare acquisti. Per ottenerlo è sufficiente collegarsi alla home page del sito ufficiale Amazon e cliccare su “Iscriviti a Prime”, tasto che appare nella parte alta della pagina, sulla destra. Una volta aperto il menù a tendina, cliccare il tasto giallo contraddistinto dalla scritta “Iscriviti, è gratis per 30 giorni” e seguire le istruzioni.

I prodotti imperdibili

Samsung Galaxy Buds2 Cuffie Bluetooth, True Wireless. Cancellazione attiva del rumore: i due microfoni possono rilevare il rumore ambientale, mentre la cancellazione attiva blocca il rumore di fondo. Chiamate chiare grazie ai tre microfoni e un'unità di registrazione vocale integrata che consentono un'elevata qualità. Una soluzione basata sull'apprendimento automatico che filtra il rumore per una buona intelligibilità. Con i cuscinetti auricolari in silicone morbidi e flessibili è possibile scegliere la vestibilità in base alle esigenze personali. 4 colori tra cui scegliere: grafite, bianco, oliva e lavanda. Ora su Amazon in super sconto, da 149 euro a 79,99 euro. Samsung.

Smartphone realme GT Neo 2. Con processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, costruito sfruttando la tecnologia di processo da 7 nm a efficienza energetica. Il processore top di gamma introduce nuovi livelli di prestazioni ed efficienza, grazie alla combinazione con un core principale A77 da 3,2 GHz. Il nuovo sistema di raffreddamento del vapore in acciaio inox Plus, garantisce un controllo della temperatura e una velocità di dissipazione del calore efficace. Con un’incredibile capacità di 5.000 mAh, la batteria durerà tutto il giorno. Carica SuperDart a 65 W che ricarica in meno di 36 minuti. Display AMOLED E4 120 Hz, dai colori brillanti, il doppio sensore di luminosità ambientale a 360° e rileva con precisione la luce naturale, regolando automaticamente il livello di luminosità dello schermo. Nitidezza grazie alla fotocamera principale da 64 MP che scatta foto ad alta risoluzione, mentre con la fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP le immagini sono più ampie. Ora su Amazon in super sconto, da 449 euro a 299,99 euro. RealMe

OPPO Enco Air W32 Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2. Musica definita e vibrante, grazie al driver dinamico composito in titanio da 12 mm e al power bass booster, che lavorano in armonia per amplificare ogni dettaglio. Design ultraleggero, appena 3,75 grammi ad auricolare, che si adatta perfettamente alla forma dell'orecchio, per il massimo del confort anche in situazioni di movimento. Due microfoni incorporati in Enco Air tracciano in modo intelligente la voce umana e la separano dal rumore di fondo in tempo reale, per chiamate nitide in ogni condizione. Una sola ricarica alla settimana anche con l’utilizzo giornaliero. Compatibili con Android e iOS. Su Amazon scontate da 99,90 euro a 37,99 euro. Oppo

Smartphone OnePlus 9 Pro 5G con Fotocamera Hasselblad. Fotocamera principale da 48MP, Ultra-Grandagollare da 50MP, Telephoto e Monochrome, sviluppata in collaborazione con Hasselblad. La fotocamera esclusiva Hasselblad per mobile, offre funzioni rivoluzionarie come la calibrazione colore naturale. Display Fluid 2.0 - 6.7" Smart AMOLED con tecnologia LTPO. Il consumo di energia è ridotto di oltre il 50%. Batteria da 4500 mAh, Warp Charge 65T e Warp Charge Wireless 50, tecnologia di ricarica wireless più veloce di sempre, dall'1% al 70% in soli 30 minuti. Piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888 5G. Integrato con Alexa. Su Amazon scontato da 919 euro a 649 euro. OnePlus

Smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE. Con processore Qualcomm Snapdragon 778G e ricarica rapida a 33W. Questo potente chip della serie 7 è dotato del motore Qualcomm di sesta generazione che offre prestazioni fino a 12 TOPS e supporta Dual SIM Dual 5G. Xiaomi 11 Lite 5G NE utilizza un display AMOLED piatto da 6,55" e riproduce ben 1,07 miliardi di colori sullo schermo. Il corpo sottile da soli 6,81mm e ultraleggero da 158g di Xiaomi 11 Lite 5G NE, offre un design unico e un'impugnatura perfetta. Con la possibilità, tramite l'app Amazon, di utilizzare Alexa. Dotato di una tripla fotocamera, con obiettivo principale da 64 MP, ultra grandangolo da 8 MP e una telemacro SMP che ottimizza la portata degli scatti e può catturare ampi panorami. Con la modalità notturna, scatti nitidi utilizzando sia la fotocamera grandangolare sia la fotocamera frontale in condizioni di scarsa illuminazione. Efficiente in termini di batteria da 4.250mAh con ricarica rapida da 33W che mantiene il telefono alimentato per tutto il giorno. Scontato su Amazon da 399,90 euro a 239,90 euro. Xiaomi

Power bank Duracell 20100 mAh, caricatore portatile con tecnologia di ricarica rapida IN / OUT. Carica fino a 3 volte più veloce della presa a muro* (*Basato su test interni utilizzando un caricatore a muro standard da 5W rispetto a Duracell Powerbank: i risultati possono variare a seconda del dispositivo e delle condizioni), grazie alla porta USB C, a Qualcomm Quickcharge 3.0 (18W) e a USB-C Power Delivery (18W) che permette di caricare più rapidamente il power bank e i tuoi dispositivi. 3 porte di ingresso, 1 USB C e 2 USB A. Pronto all'uso per alimentare immediatamente i dispositivi. Su Amazon scontato da 59,99 euro a 44,99 euro. Duracell

Questo articolo contiene link di affiliazione. Scopri di più