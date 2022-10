I bug risolti da Apple con iOS 16.0.3 e watchOS 9.0.2

Apple ha rilasciato due aggiornamenti, rispettivamente iOS 16.0.3 e watchOS 9.0.2 per correggere alcuni bug riportati dagli utenti degli iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max e degli Apple Watch Series 8 e Ultra, ovvero i prodotti presentati lo scorso 7 settembre.

Nel frattempo, Cupertino sta lavorando su iOS 16.1 e iPadOS 16.1 che, attesi per fine settembre, porteranno diverse novità per chi possiede un iPhone o un iPad.

Quali bug corregge l’aggiornamento

L’aggiornamento iOS 16.0.3 risolve su iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max un problema che impediva la corretta visualizzazione delle chiamate e di notifiche in tempo reale le quali, o erano del tutto assenti oppure venivano proposte con un certo ritardo. Inoltre, è stata corretta una latenza nell’uso della fotocamera che accusava tempi di attesa fino a 5 secondi quando veniva cambiata la modalità d’uso ossia, per esempio, nel passaggio tra le modalità Ritratto e Panoramica.

Alcuni utenti di Apple CarPlay, il sistema di infotainment per autoveicoli che permette di interagire con i dispositivi Apple mentre si è alla guida, hanno evidenziato problemi al volume delle conversazioni telefoniche che, con questo aggiornamento, Cupertino ha sanato.

L’elenco delle modifiche pubblicato da Apple riporta anche la correzione di un problema relativo a Mail, l’applicazione per la posta elettronica nativa dei sistemi operativi iOS che, in particolari condizioni, si bloccava in fase di avvio.

Con watchOS 9.0.2 Cupertino ha invece corretto alcuni bug che potevano interrompere lo streaming di Spotify, oltre ad avere sistemato un problema che impediva al sistema operativo di riconoscere come disattivata l’opzione Snooze che consente di posticipare una sveglia di qualche minuto, continuando a farla suonare.

Alcuni utenti hanno anche lamentato una non corretta sincronizzazione dei dati Wallet e Fitness, che Apple ha risolto, insieme ad alcuni problemi relativi al microfono degli Apple Watch Series 8.

Come si installa l’aggiornamento

Per installare l’aggiornamento su iPhone è sufficiente selezionare Impostazioni / Generali e poi Aggiornamento Software. Al pari di iOS 16, può essere installato soltanto sugli iPhone 8 e successivi.

Per aggiornare watchOS occorre selezionare le medesime voci di menu – quindi Impostazioni / Generali / Aggiornamento Software o direttamente sull’orologio oppure mediante l’app Watch installata sullo smartphone.