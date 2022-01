iPhone 14, addio all'ingombrante notch

L'arrivo di iPhone 14 potrebbe segnare l'addio del tanto criticato notch. Stiamo parlando di quella lunetta che negli ultimi smartphone ospita la fotocamera frontale, quella dedicata ai selfie, e ai sensori per il riconoscimento facciale Face ID. Apple sembrebbe intenzionata a porre fine all'esperimento iniziato ormai nel 2017.

Comparso con l'arrivo di iPhone X, il notch ha visto ridurre progressivamente le sue dimensioni. Nel recentissimo iPhone 13 la "tacca" è piuttosto contenuta, tanto che lateralmente trovano facilmente spazio le varie icone relative alla batteria, alla presenza di campo legata alle chiamate e al traffico dati, al wifi e all'operatore di telefonia utilizzato.

Odiato da alcuni, amato da altri, il notch ha contribuito in questi anni a rendere unici e facilmente distinguibili a occhio gli iPhone. Ora però Apple sembra intenzionata a cambiare, ma come?

L'addio al notch su iPhone 14 sarà frutto, se la modifica verrà confermata il prossimo autunno, degli evidenti progressi nel campo del riconoscimento facciale e della miniaturizzazione di alcune componenti. Questo permetterà di spostare alcuni sensori al di sotto dello schermo, riducendo lo spazio occupato al minimo.

A fornire un'ipotesi di come potrebbe apparire il nuovo melafonino ci ha pensato un programmatore, Jeff Grossman, che ha diffuso alcuni mock-up che rispecchiano le indiscrezioni attualmente circolanti riguardo il prossimo modello. Questo il suo tweet, nel quale si può osservare come potrà essere il nuovo smartphone Apple:

Mocked up what a potential iPhone 14 Pro with a pill-shaped cutout might look like. pic.twitter.com/E3C1Bygd45