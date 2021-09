Apple già delude: cosa succede al MacBook Pro

Chi attendeva il lancio dei nuovi MacBook Pro durante l'evento del 14 settembre potrebbe rimanere deluso. Queste le ultime indiscrezioni che circondano l'ormai atteso keynote Apple, in occasione della quale vedranno la luce iPhone 13, forse i nuovi iPad, ma anche AirPods 3 e Apple Watch Series 7.

In origine sembrava che il lancio dei MacBook Pro M1X dovesse essere rinviata per un supposto ritardo nelle forniture di alcune componenti. Nelle ultime ore tale notizia sarebbe stata smentita, ma a quanto pare ciò potrebbe non bastare a ridurre i tempi di attesa.

Secondo quanto affermato in un tweet da Mark Gurman di Bloomberg, la presentazione dei nuovi portatili Pro di Apple verrà probabilmente rinviata di alcune settimane. In sostanza, l'arrivo dei MacBook Pro M1X sarebbe previsto per il mese di ottobre, se non addirittura novembre (come ventilato nei giorni precedenti).

There will be two events, and I’d expect the latter to be Mac + iPad. iPhone/Watch Tuesday. https://t.co/xfAjhUkigC — Mark Gurman (@markgurman) September 12, 2021

A giudicare da quanto riportato da Gurman si andrebbe verso un rinvio anche per la presentazione dei nuovi iPad. Cosa vorrebbe dire? Con buona pace degli affezionati dei tablet e dei portatili Apple, l'attesa pare destinata a protrarsi per almeno un altro mese.





MacBook o no? Le certezze per l'evento del 14 settembre

Durante l'evento di domani non mancherà però la "carne al fuoco", anzi. A cominciare dall'arrivo di iPhone 13, il secondo con tecnologia 5G e che porterà con sé diverse altre novità come ad esempio le fotocamere con il 15% in più di luminosità e un caricabatterie MagSafe ad alta efficienza. Verranno presentati anche altri dispositivi molto attesi, come Apple Watch Series 7, ancora al centro delle polemiche per via dei previsti cambiamenti nelle dimensioni del display, e AirPods 3. Da non dimenticare infine la presentazione del nuovo sistema operativo per smartphone Apple, iOS 15.