Microsoft Teams blocca il 112 sul tuo smartphone

L'app di Microsoft Teams per Android potrebbe mettere a rischio le chiamate d'emergenza. L'allarme è arrivato dagli Stati Uniti, dove nelle scorse settimane è stato individuato un bug che bloccherebbe le chiamate verso il 911. Finora l'allerta sembrava circoscritta proprio agli States, ma negli ultimi giorni sembrerebbe destinata a estendersi anche nel Regno Unito e in Europa.

Ad avanzare i sospetti in merito alla possibilità che il bug blocchi le chiamate d'emergenza anche verso il 999 britannico o il 112 europeo è stata Google, come riportato anche dall'edizione statunitense del britannico The Sun. Un blocco che potrebbe a conseguenze anche gravi qualora ad esempio risultasse impossibile segnalare agli agenti di polizia un'aggressione in atto.

L'app per Android di Microsoft Teams bloccherebbe le chiamate ai vari 911 e 112 solo quando gli utenti non risultano loggati nell'applicazione. L'effetto sembra sia stato generato da un'inaspettata interazione tra l'app e il sistema operativo Android.

Bug per Microsoft Teams, quando le correzioni?

Pur non trattandosi di un'aggressione esterna ai propri dispositivi, Google ha iniziato a inviare ai propri utenti un'email di avviso per sollecitarli ad aggiornare l'app di Microsoft. Si tratterebbe però soltanto di una soluzione tampone, in quanto la parola fine dovrebbe essere scritta nelle prossime settimane con l'arrivo di un aggiornamento Android. Di seguito il testo dell'email inviata da Big G agli utenti:

"Ciao, potresti avere sul tuo dispositivo una versione di Microsoft Teams che potrebbe in maniera non intenzionale prevenire le chiamate d'emergenza (ad es. 911, 999, 112 ecc, a seconda della tua zona) quando non sei loggato nell'app. Il problema è causato da un'interazione inaspettata tra l'app di Microsoft Teams e il sottostante sistema operativo Android.