Netflix da oggi si paga di più (ma non per tutti): ecco gli aumenti

La notizia è arrivata un po’ a sorpresa: dalla giornata di oggi, 2 ottobre, aumentano i costi degli abbonamenti Standard e Premium di Netflix. L’incremento del prezzo, ed è questo il motivo principale del malumore degli utenti, è previsto anche per chi è già iscritto da tempo alla piattaforma streaming. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i cambiamenti più rilevanti. Il piano Base resta invariato, a 7,99 euro al mese, mentre quello Standard passa dagli 11,99 euro ai 12,99 euro mensili, con un incremento di un euro. Ancora più consistente l’aumento del piano Premium. Gli abbonati, invece di 15,99 euro al mese, dovranno pagare 17,99 euro, ossia 2 euro in più ogni trenta giorni.

In ogni caso, la data del 2 ottobre per le tariffe aggiornate riguarda i nuovi iscritti, mentre i vecchi abbonati riceveranno una notifica email dal prossimo 9 ottobre che annuncerà l’incremento del prezzo a partire dai trenta giorni successivi. Una doccia gelata per chi guarda Netflix su due dispositivi in qualità Hd e per chi è abilitato su quattro dispositivi in qualità 4K. La politica adottata da Netflix ha disorientato il mercato, dato che le piattaforme concorrenti mantengono prezzi di abbonamento contenuti, anche se è riconosciuta da tutti la qualità garantita dalla società statunitense. A fare la differenza sono soprattutto i contenuti proposti, tutti di un livello medio alto.