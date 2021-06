Come cambiano gli abbonamenti: cosa sapere sulla tv del futuro

Siamo nell'era della tv digitale e dei contenuti a pagamento, non certamente soltanto quelli offerti dalla Rai, anzi. Sempre più persone e famiglie decidono di aderire ai palinsesti offerti da numerose piattaforme di streaming e scegliere i contenuti che più si adattano alle varie esigenze: ecco una carrellata completa per farsi un'idea.

Dazn: i costi e come funziona

Cominciamo con Dazn, piattorma esclusivamente composta da contenuti sportivi, che ha appena "vinto" la sfida contro Sky per l'acquisizione dei diritti televisivi di tutte le gare di calcio del campionato di serie A per la stagione 2021/2022 (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva ogni giornata di campionato) a cui si aggiunge la Liga spagnola, alcune competizioni americane e sudamericane come Copa Libertadores ed MLS oltre ai canali tematici di FC Internazionale e AC Milan. Dazn offre ai propri abbonati non soltanto il calcio ma altri sport quali MotoGp, Nfl, Indycar, Ufc e Boxe. La loro offerta speciale valida fino al 30 giugno prevede che il nuovo abbonato paghi un costo mensile di 9,99 euro (con i primi due mesi gratis) e poi 19,99 euro al mese per 12 mesi. Dal 1° luglio, invece, si pagherà il prezzo pieno di 29,99 euro mensili e si può disdire in qualsiasi momento senza penali.

Per aver accesso alla piattaforma bisogna creare un account, aggiungere un metodo di pagamento e via ai contenuti, che saranno visibili contemporaneamente da due dispositivi diversi e se ne potranno collegare fino ad un massimo di sei. È disponibile su SmartTv, Apple Tv, Android Tv e anche da mobile scaricando l'applicazione sul proprio telefonino oltre a poterla usare dal proprio pc ed anche dalla PlayStation4 o Xbox One.

Netflix

La piattaforma più famosa al mondo soprattutto per le serie Tv (oltre 203 milioni di utenti iscritti nel mondo), Netflix, è un servizio di streaming che offre una varietà di serie televisive, film, documentari pluripremiati, lungometraggi e anime su una vasta gamma di dispositivi connessi a Internet ma soprattutto su un numero illimitato di questi. Anche in questo caso bisogna creare un account ed il gioco è fatto: si possono guardare i contenuti dal pc stesso oppure da qualsiasi altro dispositivo connesso ad Internet che supporta l'app Netflix come smart TV, smartphone, tablet, lettori multimediali per streaming e console per videogiochi. Con l'app per iOS, Android e Windows 10 c'è anche la possibilità di scaricare i programmi preferiti per guardare i contenuti quando non si ha una connessione internet attiva (mentre si viaggia in aereo, ad esempio). In questo momento, il costo dell'abbonamento varia da da 7,99 € a 15,99 € al mese in base alla tipologia di piano che si sceglie. Non è previsto alcun contratto vincolante e si può disdire in qualsiasi momento. L'unica cosa da attenzionare e di cui ci siamo recentemente occupati (qui il nostro pezzo) è di non condividere la password di Netflix per non incorrere nel rischio di hackeraggi informatici da parte di malintenzionati.

Amazon Prime

Forse l'unica piattaforma che ha il potere di porre un freno all'avanzata di Netflix è Amazon prime Video, che dà la possibilità anch'essa di guardare migliaia di film e serie tv di grande successo incluse alcune le serie Amazon Original come The Boys, LOL e The Wilds. Per incentivare gli abbonamenti, Amazon offre consegne illimitate su 2 milioni di articoli, in 24 ore e senza costi aggiuntivi e in 2-3 giorni su moltissimi altri. I dispositivi compatibili sono Apple e Android, Fire Tv, dispositivi Echo con schermo e tablet fire oltre a tutte le smart tv che hanno incluse l'applicazione Prime Video (qui un elenco). Attenzione, si possono utilizzare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. I costi: chi si iscrive avrà gratis il primo mese dopodiché Amazon Prime si rinnova automaticamente a 36 euro l'anno oppure a 3,99 euro al mese. Oltre a quanto elencato, con Prime si ha diritto all'ascolto di oltre due milioni di brani musicali, una selezione di e-book e videogiochi popolari. Infine, con Prime video store, si possono noleggiare film con il 50% di sconto ed al prezzo di 1,99 euro.

Disney+

Amatissima dai giovanissimi è Disney plus, che oltre ai cartoni animati offre nuove serie tv e film ogni settimana. Una novità che altre piattaforme non possiedono è la visione di gruppo con Groupwatch: si può guardare qualsiasi contenuto interagendo con un massimo di sei persone in posti diversi purché abbiano tutte un abbonamento attivo. Disney+ dà la possibilità di fare il dowlonad dei contenuti preferiti ed è utilizzabile da televisiori dotati di Amazon Fire TV, dispositivi con Android TV, Apple TV, Google Chromecast, LG e Samsung. L'abbonamento si può gestire da quattro dispositivi contemporaneamente. Si può scegliere tra due offerte differenti: 8,99 al mese e si può disdire quando si vuole entro il periodo di fatturazione oppure sottoscrivendo un abbonamento annuale del costo di 89,90 euro risparmiando oltre il 15%. Inoltre, l'Accesso VIP consente di guardare comodamente da casa alcuni dei film in prossima uscita nelle sale cinematografiche prima che siano disponibili per tutti gli abbonati Disney+. Se un film è disponibile con l'offerta Accesso VIP, si potrà ottenere pagando una tariffa aggiuntiva di 21,99 euro e guardarlo tutte le volte finché si è abbonati Disney+.

Now

Intrattenimento, cinema e sport sono i punti di forza di Now, un insieme di canali e di contenuti offerti in modo coordinato da Sky e fruibili tramite il pagamento di un corrispettivo con cadenza mensile. Nel caso dei Pass Sport di 1 giorno o di 7 giorni, il pagamento del corrispettivo è previsto una tantum al momento dell’acquisto. Le condizioni per sottoscrivere i singoli Pass (sia i Pass mensili Cinema, Entertainment, Kids e Sport, sia i Pass Sport di 1 giorno o di 7 giorni) sono di volta in volta specificati nell’offerta commerciale di Now descritta sul sito nowtv.it o nei materiali. I contenuti inclusi nei Pass Cinema, Entertainment e Kids sono disponibili in alta definizione in base alla banda di rete di cui si dispone ed in base al dispositivo utilizzato. È possibile registrare soltanto due piattaforme in contemporanea ed è fruibile da pc, tablet, smartphone, Playstation e Xbox. L’abbonamento avrà una durata mensile dalla data di attivazione del Servizio e si intenderà tacitamente rinnovato di mese in mese fin quando l'utente non dovesse decidere di disattivare il rinnovo automatico nella sezione My Account del sito.

Le offerte attive sono al momento due: Pass cinema + intrattenimento (Film, Serie Tv e Show di Sky su 2 schermi in contemporanea) al prezzo di 3,99 euro per il primo mese, poi 14,99 euro; Pass sport, con il calcio e lo sport trasmesso da Sky, al costo di 29,99 euro al mese. Se si vuole usufruire soltanto di un giorno in particolare, l'abbonamento varrà per 24 ore al costo di 14,99 euro.

Timvision

E poi c'è Timvision, che offre film, serie tv, produzioni originali, cartoni e sport, insieme ai programmi tv preferiti: tutto il catalogo di Discovery+, il meglio dei programmi Mediaset degli ultimi 7 giorni, l’intrattenimento e le news di Sky con i canali Sky Uno, Sky Arte, Sky TG24, Sky Sport 24 e i grandi eventi di Eurosport Player inclusi per 12 mesi. Timvision è disponibile su smart tv, pc, smartphone e tablet o decoder Timvision Box ed i contenuti sono fruibili su più dispositivi (non è specificato quanti). Si possono scaricare film e serie tv su smartphone o tabelt per guardarli anche offline e non consuma giga sulla rete Tim. Il costo basico è di 6,99 euro al mese senza vincoli e si può disattivare in qualunque momento. L'offerta è disponibile per clienti Tim ma anche per i clienti di altri operatori fissi e mobili. Oltre alla prima offerta, una seconda al prezzo di 7,99 euro al mese comprende anche il canale Disney+ Timvision box incluso; a 12,99 euro al mese, invece, c'è anche la possibilità di aggiungere Netflix e con 16,99 euro al mese, il pacchetto più completo, ci sono tutti i servizi inclusi. Attenzione, però: l'offerta per chi non è cliente Tim vale solo per il primo pacchetto a 6,99 euro, per tutti gli altri bisogna essere già clienti.