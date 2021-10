Perché spariranno questi 15 canali: cosa fare

È tutto pronto per il passaggio dei televisori dall’attuale sistema Mpeg-2 alla nuova codificazione Mpeg-4. A partire da mercoledì prossimo, solo per alcuni canali, la banda sarà disponibile a supportare il nuovo sistema del digitale terrestre, in attesa del 5G. In termini pratici, chi non è in possesso di un apparecchio televisivo di nuova generazione non riuscirà più a vedere alcune reti. Si tratta di una prima prova, come riporta il quotidiano La Stampa, in vista del passaggio definitivo che avverrà il primo gennaio 2023. Ma chi ha a casa un vecchio televisore sarà costretto obbligatoriamente a cambiarlo? Una scorciatoia per evitare la sostituzione, specie per quegli apparecchi acquistati da poco tempo, c’è. Bisogna comprare un apposito decoder che permetterà di vedere quei canali che verranno oscurati. La Rai, prevederà il passaggio al sistema Mpeg-4 per nove canali, Mediaset comincerà solo con sei.

Quali sono nello specifico le reti televisive che non potranno essere più ricevute con i vecchi televisori? Al posto di Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola, Tgcom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv, se non si userà perlomeno il decoder ci sarà uno schermo nero. Per sapere se il proprio apparecchio televisivo o il decoder sono compatibili con l'Hd è sufficiente sintonizzarsi su un qualsiasi canale in alta definizione: 501 per Raiuno Hd, 505 per Canale 5 Hd, 507 per La7 Hd. Se il televisore ne trasmette anche uno solo senza problemi, significa che non c'è bisogno di aggiornare l'apparecchio.

Il passaggio all'Hd è solo il primo passo verso il trasferimento della televisione sul nuovo digitale terrestre, che sarà completato entro gennaio 2023 con il passaggio dal sistema Dvb-T al Dvb-T2. A quel punto, tutti i vecchi canali saranno spenti e sostituiti da quelli nuovi. E non è detto che i televisori Hd siano compatibili con il nuovo sistema. Per sapere se la Tv è adatta, esistono due canali test: il 100 per la Rai e il 200 per Mediaset. Se, una volta sintonizzati, compare la scritta "Test HEVC Main10", il televisore è funzionale per il Dvb-T2.