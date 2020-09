Attenti a questo puntino arancione: qualcuno sta ascoltando la telefonata

Contro il timore di poter essere intercettati tramite videocamera o audio del cellulare, a causa di una qualsiasi applicazione fuori controllo, arriva uno specifico quanto semplice intervento che fa parte del pacchetto degli aggiornamenti di iOS14 dedicati all'iPhone.

Nel sistema operativo viene infatti introdotta, accanto ad un numero consistente di novità, anche una elementare modalità che consente di poter tenere costantemente sotto controllo l'attivazione di microfono e fotocamera, qualora non siano stati volontariamente attivati dal proprietario dell'apparecchio elettronico.

Nella parte in alto a destra dello schermo del cellulare compare infatti ora, proprio al di sopra del segnale di ricezione, un puntino che può rivelare se i sistemi di registrazione sono o meno attivi. Quando il segnale assume una colorazione arancione, ciò significa che una applicazione del telefono sta utilizzando o la videocamera o il microfono dell'apparecchio elettronico, quando è verde che un'app ha la possibilità di filmare o registrare, ma che in quel momento non è in funzione.

Se una app qualsiasi sta quindi cercando di usare di nascosto uno dei due sistemi di registrazione, sarà possibile rendersene conto semplicemente dando uno sguardo al monitor del cellulare. Una soluzione adottata da Apple anche a causa delle denunce effettuate da alcuni utenti e rivolte in particolar modo contro Facebook. Qualcuno ha infatti spiegato di aver ricevuto delle pubblicità attinenti ad un argomento trattato a voce poco dopo averne parlato, senza che vi fosse alcun'altra possibilità per il social network di arrivare a quell'informazione. Il sospetto è quindi che attraverso il controllo non autorizzato del microfono queste informazioni possano esser state recepite e quindi riutilizzate a scopi commerciali. Un sospetto di spionaggio rispedito indietro al mittente proprio da Facebook che nega ogni responsabilità a riguardo, ma che ha fatto nascere tra gli utenti più di qualche preoccupazione.