Sito dell'Agenzia delle Entrate irraggiungibile: le possibili cause

Da alcune ore, il sito dell’Agenzia delle Entrate risulta irrangiubile: praticamente tutti gli utenti hanno dei problemi a entrare nella piattaforma del Fisco, impossibile da raggiungere. L'azienda ha fatto sapere al Corriere che il malfunzionamento sarebbe dovuto a un guasto tecnico. È escluso, per il momento, un attacco da parte di hacker.

Quali sono le cause

Secondo quanto riferito dalle fonti, la causa del malfunzionamento sarebbe da attribuire a un dispositivo elettrico di Sogei (Società generale d’informatica), partner unico del ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa della stragrande maggioranza dei processi digitali delle Istituzioni pubbliche. Tra l'altro, anche lo stesso sito Internet di Sogei è irraggiungibile, che avvalora la tesi che si tratti di un guasto tecnico su larga scala. Sogei, altre al sito delle Entrate, si occupa anche di tutta la struttura che tiene in piedi il Green Pass. In questo caso, però, il sito della certificazione verde Covid-19 funziona correttamente. Il guasto si sarebbe verificato a un contatore elettrico che regola tutti i sistemi. Per evitare problematiche di altro tipo, è stata allertata anche l’Agenzia nazionale per la Cybersicurezza oltre alla stessa polizia postale: vengono vagliate tutte le ipotesi per escludere al 100% che possano esserci state interferenze esterne.

Problemi ai siti di scommesse

Secondo quanto riportato da Lettera35, si tratterebbe di un blocco e di una problematica che non riguarda soltanto il sito dell’Agenzia delle Entrate, ma anche altri portali come conti di gioco, siti di scommesse e altri esercenti e operatori fisici che si appoggiano al Ministero dell’Economia italiano. La problematica a monte riguarderebbe Adm, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il cui sito però è regolarmente accessibile. Nonostante i portali appena menzionati siano visibili su Google, non appena si tenta di accedere appare un messaggio di errore o di mancata risposta: capita tutte le volte un determinato sito è offline, quindi non funzionante, e non può essere raggiunto da nessun utente. Il blocco riguarda anche gli esercenti e gli operatori offline con tutte le ripercussioni sul loro lavoro temporaneamente bloccato.

Il disappunto degli utenti