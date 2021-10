Ti piacciono i videogiochi? Windows 11 forse non è per te

Se siete amanti dei videogiochi, installare Windows 11 potrebbe non rivelarsi la scelta migliore. A causare rallentamenti e perdite in termini di prestazioni durante le sessioni non sarebbe un bug o qualche altro tipo di errore, ma nientemeno che l'eccezionale livello di sicurezza raggiunto dal sistema operativo.

Windows 11 è stato annunciato come il più alto standard di sicurezza per quanto riguarda i sistemi operativi targati Microsoft. Una buona notizia per gli utenti pc, che a partire da domani 5 ottobre potranno scaricarlo e installarlo. Positivo soltanto in linea generale però, perché quando si tratta di videogiochi le prospettive cambiano drasticamente.

Ad affermarlo i programmatori di UL Benchmarks, autori del software test 3D Mark. Secondo i tecnici la colpa sarebbe della funzione virtualization-based Security (VBS), attiva di default su Windows 11, che arriverebbe a limitare le prestazioni durante il gaming fino al 30%.

Windows 11, problemi col gaming?

A quanto pare qualche problemino col gaming potrebbe esserci, anche se "a fin di bene". Cerchiamo di spiegare perché questo avviene, o almeno si verifica nella versione finora circolata di Windows 11. Da domani le cose potrebbero cambiare, almeno così si augurano i tester, nel caso in cui Microsoft decidesse di modificare le impostazioni VBS di default.

Al momento però risulta che il nuovo ambiente Microsoft conservi una porzione di memoria, all'interno della quale i programmi vengono isolati dal sistema operativo. Una sorta di area sicura, dove sono minimizzati i rischi di attacchi esterni. In base a quanto contenuto nel report di UL Benchmarks si tratterebbe di una misura che risulterebbe poco rilevante per l'utente medio.

Come detto si tratta di test eseguiti su versioni ancora non ufficiali, in quanto l'uscita del nuovo sistema operativo Microsoft è prevista per domani. Al momento sembrerebbe che soltanto gli utenti della versione Enterprise (perlopiù destinato alle realtà aziendali o a utenti con particolari esigenze) possano avere un maggiore accesso a questa funzione, scegliendo manualmente se attivare o meno la funzione VBS di sicurezza.