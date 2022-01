Se i vicini ti rubano i pacchi, Amazon ti aiuta

Una password per evitare che i pacchi di valore finiscano nelle mani sbagliate. L'introduzione di una sorta di parola d'ordine per le consegne arriva da Amazon, che cerca così di porre un freno ai problemi legati agli errori di alcuni corrieri e allo smarrimento dei prodotti.

Può capitare che il destinatario del pacco non sia a casa in quel momento o, ancora, che un vicino poco onesto o uno sconosciuto si avvicini al corriere durante la consegna. La merce potrebbe quindi finire in mani poco sicure, con la falsa promessa di consegnare quanto prima l'oggetto di valore al legittimo proprietario.

Password per i pacchi Amazon, come funziona

L'introduzione di una password dovrebbe servire proprio a impedire che tali eventi illeciti abbiano luogo. Amazon ha deciso di intervenire direttamente sulla questione, pur non avendo particolari responsabilità in relazione a quanto avviene una volta che il pacco viene affidato al corriere.

Quando si acquista un prodotto di un certo valore - come ad esempio un computer - è possibile chiedere che la consegna avvenga tramite verifica di una parola d'ordine. Una volta che l'acquisto sarà stato finalizzato, Amazon consegnerà via email all'acquirente un codice monouso di sei cifre, senza il quale non sarà possibile ottenere il pacco.

Avete perso o cancellato per errore l'email contenente la password? Nessun problema, in quanto sarà possibile recuperarla accedendo al proprio account Amazon e cliccando sulla voce "Traccia il mio pacco". Qualora non foste a casa sarà possibile cedere il codice a qualsiasi persona fidata, che si occuperà del ritiro in vostra vece.

Nel caso in cui il corriere non trovasse nessuno pronto a ricevere il pacco, avendo quindi a disposizione il codice monouso, la consegna verrà effettuata in un'altra occasione. Nello specifico sarà tentata una nuova consegna il giorno lavorativo seguente.