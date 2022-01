WhatsApp addio per questi smartphone, ecco quali

Un nuovo anno è appena cominciato e, come spesso accade, porta con sé novità e qualche addio. Non fa eccezione il comparto tecnologico, inclusa quella specifica parte relativa agli smartphone. Nello specifico si tratterà di uno stop legato a WhatsApp, che non funzionerà più su una serie di dispositivi.

L'addio a WhatsApp non riguarderà soltanto questo o quel sistema operativo, nella lista dei dispositivi non più supportati figurano sia degli iPhone che degli smartphone targati Android. Bene quindi prestare attenzione e magari programmare per tempo il nuovo acquisto (WhatsApp funzionerà fino allo stop agli aggiornamenti dell'OS), così da approfittare di eventuali offerte in circolazione.

Pur non interessando un brand in particolare, è proprio l'invecchiamento di alcuni sistemi operativi a rendere non più utilizzabili i dispositivi associati. Mentre per una serie di smartphone sarà possibile effettuare l'aggiornamento alle versioni successive, per quelli indicati più avanti potrebbe essere arrivato il momento di andare in pensione.

WhatsApp addio, su quali modelli non funzionerà più

Semplificando un po' la questione, gli smartphone che non avranno più accesso a WhatsApp nel corso del 2022 sono quelli che montano il sistema operativo Apple iOS 9 o quello Android 4.04. Di seguito più nel dettaglio le indicazioni per i maggiori marchi e per i dispositivi meno conosciuti.

Apple



Non vi saranno particolari problemi per i dispositivi aggiornati a iOS 10 e successivi e dotati di un processore pari o superiore all'A9. Negli scorsi mesi si è vociferato un addio agli iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE di prima generazione. Tuttavia, se correttamente sottoposti ad upgrade - arrivano tranquillamente a iOS 15 - WhatsApp continuerà a funzionare.



Samsung

Galaxy Trend Lite;

Galaxy Trend II;

Samsung Galaxy S3 Mini;

Galaxy Xcover 2;

Galaxy Core;

Samsung Galaxy Ace 2.

Huawei

Ascend G740;

Ascend Mate;

Huawei Ascend D2.

LG

Lucid 2;

Optimus (F7, F5, L3 II Dual, F5 Dual, L5 II, L5 Dual, L3 II, L7 II Dual, L7 II, F6, L4 II Dual, F3, L4 II, L2 II e F3Q);

Enact.

Sony

Xperia M.

ZTE

Grand S Flex;

V956;

Grand X Quad V987;

Grand Memo.

Altri