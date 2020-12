WhatsApp, cambia tutto: da febbraio dovrai accettare queste condizioni

Tra meno di un paio di mesi tutti coloro in possesso di un account WhatsApp saranno chiamati ad accettare i nuovi Termini di Servizio. Accadrà l'8 febbraio 2021, ovviamente salvo ripensamenti o rinvii dell'ultimo minuto. A scoprirlo è stata la redazione del sempre ben informato sito WaBetaInfo, esaminando il codice delle ultime versioni rilasciate per l'applicazione.

Le nuove 2.20.206.19 per Android e 2.20.130 per iOS introducono la possibilità di mostrare avvisi sotto forma di banner in-app per informare gli utenti: il primo riguarda proprio un messaggio rivolto agli utenti per rendere nota la variazione.

Starting today, WhatsApp can send in-app announcements to their users.

Who knows what they are going to announce!



Note: I don't mean advertisements, I mean probably announcements about features, changes, news, information and similar. — WABetaInfo (@WABetaInfo) December 2, 2020

Fa riferimento a due importanti cambiamenti: il modo in cui il servizio elabora le informazioni raccolte e le modalità attraverso le quali i business possono utilizzare i servizi gestiti da Facebook per immagazzinare e gestire le conversazioni. A questo proposito il sito ufficiale afferma che: "Alcune attività potranno scegliere la società madre, Facebook, per archiviare i messaggi e rispondere ai clienti in modo sicuro. Facebook non userà automaticamente i tuoi messaggi per influenzare le inserzioni che vedi, ma le attività potranno utilizzare le chat ricevute a scopi di marketing, che potrebbero includere la pubblicità su Facebook" .

Ciò significa che, sebbene il social network non analizzerà in modo diretto le chat per mostrare inserzioni pubblicitarie personalizzate, non è detto che queste non compaiano: lo potranno fare le singole attività (i profili WhatsApp Business) organizzando campagne di marketing sulla piattaforma in base alle conversazioni intrattenute con i clienti già acquisiti o con quelli potenziali, che chiedono informazioni in merito a prodotti o servizi.

Qualcuno ha già sollevato dubbi in relazione alla, ma da WhatsApp giungeranno inevitabili le rassicurazioni. Sarà sufficiente un tocco per accettare i nuovi Termini di Servizio. In caso contrario bisognerà rinunciare all'applicazione e al proprio account, eliminandolo manualmente oppure attendendo che avvenga in automatico dopo 120 giorni di inattività.

Uno step che fa parte del percorso avviato da Facebook per trasformare WhatsApp sempre più in una piattaforma per il business, con l'obiettivo di arrivare in un futuro non troppo lontano a monetizzarne l'attività fornendo servizi premium alle aziende, attraverso la gestione dei pagamenti e mediante l'organizzazione di campagne pubblicitarie sul social network in grado di far leva sulle informazioni acquisite nelle chat.