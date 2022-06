Xbox rivoluziona il gaming online: ora si gioca anche senza console

Xbox rivoluziona il mondo dei videogame e apre al gaming online senza di fatto possedere una console. Un'eventualità quasi surreale fino a qualche anno fa, ma che si appresta a diventare una realtà concreta. Alla base della novità un accordo tra l'azienda e Samsung per l'utilizzo delle smart tv.

La collaborazione tra Microsoft (che ha creato e controlla Xbox) e Samsung è stata annunciata in queste ore, dopo che già dalla fine del 2021 la stessa casa produttrice e distributrice di videogiochi aveva affermato l'avvio di un piano per portare sulle app per smart tv il proprio gaming online.

Gaming Xbox su smart tv: i modelli compatibili

Adesso sembra proprio che si faccia sul serio, tanto da essere state rese note le prime indicazioni relative all'elenco dei modelli di smart tv compatibili con la nuova app per Xbox Cloud Gaming. Si tratterà inizialmente delle televisioni "intelligenti" lanciate nel 2022. In seguito dovrebbe essere esteso anche a modelli precedenti, se in possesso dei necessari requisiti, ma non ci sono ancora conferme in merito alle tempistiche.

Controller

Buone notizie in arrivo anche per coloro che sono assolutamente affezionati al proprio controller. Niente difficili acrobazie tecnologiche: i modelli di smart tv ammessi permetteranno di abbinare i principali controller sul mercato, così da renderli utilizzabili per le nuove sfide su smart tv. Nello specifico sarà possibile associare:

Xbox Controller

Dualshock 4

Dualsense

Amazon Luna Controller

Quali videogiochi saranno disponibili?

Insieme all'annuncio dell'app si sono diffuse anche le prime informazioni riguardanti i videogiochi che si potrà utilizzare per il gaming online su smart tv Samsung. È data per certa la possibilità di giocare con i titoli inclusi nel Game Pass, ma sembra che sarà possibile selezionare anche altri game non ancora specificati nel dettaglio. Tra questi dovrebbero però figura il popolarissimo Fortnite.

Xbox, quando arriverà la app?

L'attesa applicazione per il gaming online arriverà su alcuni modelli di smart tv Samsung per il 30 giugno. Un orizzonte piuttosto vicino, che già ha creato una certa attesa tra i fan della console. Inizialmente è prevista una fase di test, prima del rilascio su ulteriori modelli o marche di smart tv. In questo periodo la risoluzione massima sarà di 1080p (fino a 60fps).