Alcaraz "batte" Sinner: ecco quanto guadagna lo spagnolo

Si tratta di pochi "spiccioli" ma dovendo stilare una classifica e facendo i conti in tasca ai più forti tennisti del mondo, Carlos Alcaraz è attualmente il numero uno davanti al nostro Jannik Sinner. Il 23enne spagnolo, infatti, nell'ultimo anno ha guadagnato qualcosa come 48,3 milioni di dollari, tradotti in euro poco più di 41 milioni mentre l'altoatesino si è "fermato" a 47,3 milioni di dollari, in pratica 40,3 milioni di euro.

La forbice si assottiglia

A dirlo è la rivista Forbes che si è basata sui 365 giorni tra agosto 2024 e l'agosto di quest'anno. Una rivalità che, inevitabilmente, si fa anche economica oltre a quella sportiva sul campo con i due campioni che hanno come obiettivo la finale degli Us Open. Carlos è al primo posto dal punto di vista dei guadagni per il secondo anno di seguito ma Jannik ha ridotto il divario ridotto il divario aumentando il suo tesoretto di circa 26,6 milioni di dollari rispetto all'anno precedente.

Sinner il re in campo

Per quanto riguarda i ricavi per le vittorie ottenute nei tornei, Sinner è in in vantaggio con 20,3 milioni di dollari, una cifra superata soltanto da Novak Djokovic nelle 18 edizioni della classifica annuale dei guadagni del tennis stilata da Forbes visto che il 38enne serbo ha incassato 21,8 milioni di dollari nei 12 mesi tra giugno 2015 e giugno 2016 e 20,6 milioni di dollari nell'anno solare 2019. Fuori dal campo, invece, è Alcaraz il re con guadagni stimati di 35 milioni di dollari tra sponsorizzazioni, apparizioni, esibizioni e altre iniziative commerciali.

Coco Gauff primeggia tra le donne

Finalmente una donna: al terzo posto in assoluto e prima tra le giocatrici ecco l'americana Coco Gauff, anche lei l'atleta più pagata al mondo in tutti gli sport lo scorso anno. La ventunenne statunitense ha incassato più o meno 37,2 milioni di dollari nell'ultimo anno, distribuiti in 12,2 milioni di dollari in premi e 25 milioni di dollari fuori dal campo, superando anche un mostro sacro come Novak Djokovic che si piazza al quarto posto assoluto con 29,6 milioni di dollari.

In questo modo la classifica dei ricavi è capeggiata da tre giocatori che hanno meno di 30 anni: è la prima volta che accade dal 2010 quanto primeggiavano i giovani Roger Federer, Maria Sharapova e Rafael Nadal.

Infine, una nota su quanto i montepremi complessivi lievitino ogni anno: si stima che i 10 tennisti più pagati al mondo abbiano guadagnato in totale 285 milioni di dollari negli ultimi 12 mesi con un aumento del 16% rispetto al totale di 246 milioni di dollari dell'anno precedente.