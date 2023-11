Atp Finals, è Djokovic lo sfidante in finale di Sinner: Alcaraz travolto in due set

Sarà Novak Djokovic ad affrontare nel tardo pomeriggio di domani Jannik Sinner nella finalissima dell'edizione 2023 delle Atp Finals. La semifinale serale andata in scena al Pala Alpitour di Torino vede il successo del tennista serbo contro Carlos Alcaraz, in una sorta di riedizione dello spettacolare atto conclusivo dell'ultimo Torneo di Wimbledon: 6-3, 6-2 il punteggio finale della penultima tappa della competizione tra i migliori otto del mondo in un'ora e e mezza scarsa. Lo spagnolo lascia la competizione esattamente come Daniil Medvedev, sconfitto proprio dall'azzurro. Poco dopo le ore 18, Sinner e Djokovic si risfideranno dopo la meravigliosa impresa dell'altoatesino di quattro giorni fa contro il campionissimo nel secondo incontro del Gruppo Verde.

Il talento spagnolo avrebbe già la possibilità di strappare il servizio in apertura di partita, ma il campione serbo riesce ad annullare le due palle break con una prima al centro a 209 km/h e un ace. Dopo i successivi game vinti in scioltezza da chi era in battuta, Djokovic deve nuovamente soffrire nel quarto per non farsi mettere sotto ai vantaggi: è quindi 3-3 a metà primo set. Scampato l'altro pericolo, Nole costringe l'iberico a capitolare nel corso dell'ottavo gioco: Alcaraz va fuori giri con il rovescio nel tentativo di non perdere campo sulla profondità trovata dall'avversario, dopo di che il suo avversario - dopo avere fallito la prima balla break - vede il rovescio lungolinea del campione di El Palmar infrangersi in rete. Djokovic va a servire per il primo parziale, che si aggiudica vincendo il nono game a zero.

Il numero 2 del mondo deve prontamente reagire per tentare una complicata scalata. Il fuoriclasse di Belgrado non intende però concedergli troppe possibilità, anzi: nel terzo gioco del secondo set Alcaraz non riesce a venire a capo di un servizio infernale: Novak, dopo avere perso la possibilità di un break, pizzica l'incrocio delle righe con il rovescio incrociato e annulla il 2-1 di Carlitos, poi sale sugli scudi mettendo una vera pressione allo spagnolo che prima vola via col rovescio e poi stecca il dritto in uscita dal servizio. Ormai, a questo punto, il match sembra seriamente indirizzato a favore di Djokovic. Quest'ultimo tiene agevolmente il proprio servizio e fa soffrire tantissimo Alcaraz nel quinto game, con un'altra occasione per il doppio break di vantaggio non sfruttata. Nel momento di maggiore crisi, lo spagnolo ha un sussulto di orgoglio, ma dura ben poco: le due palle del controbreak terminano presto nel cestino (Djoko s'inventa un passante fantascientifico in corsa) ed è presto 4-2. Adesso è veramente finita: Carlos molla il colpo, lascia per strada un'altra battuta e si complimenta con il numero 1 del mondo per una vittoria mai messa in discussione.