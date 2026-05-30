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Anche Arnaldi è strepitoso: sconfigge Collignon al super tie-break e raggiunge gli ottavi a Parigi

Sotto di un set, Matteo Arnaldi rimonta e supera l’avversario belga mostrando una solidità tecnica e mentale strepitosa. Tre italiani agli ottavi del Roland Garros non si vedevano dal 2021

Anche Arnaldi è strepitoso: sconfigge Collignon al super tie-break e raggiunge gli ottavi a Parigi
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La giornata degli italiani. Dopo le splendide e straordinarie, anche per intensità, vittorie di Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, nella serata di Parigi ci pensa anche Matteo Arnaldi a chiudere il cerchio sconfiggendo in cinque set, dopo cinque ore di battaglia, il belga Raphael Collignon con il punteggio di 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6 (10-4 al super tie-break). Un’assenza durata ben due anni: Arnaldi torna agli ottavi di finale di un torneo dello Slam, sempre al Roland Garros, con una prova di forza e carattere.

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Il “ritorno” di Matteo

Una gara per cuori forti: l’azzurro nato a Sanremo se la gioca alla pari con il belga numero 62 del ranking Atp (Matteo si trova attualmente in posizione numero 104), sfoderando un tennis che così efficace non si vedeva da qualche tempo. Matteo parte alla grande nel primo set quando, nel terzo game, strappa il servizio all’avversario e con efficacia chiude 6-4. L’azzurro ha la “colpa” di aver mancato due palle break nell’undicesimo game del secondo set, ecco che il belga sale in cattedra e vince il tie-break, un set pari.

Battaglia anche nel terzo set che vince Collignon grazie a maggiore precisione nei momenti chiave. Arnaldi non è uno che molla e lo dimostra nel quarto set che vince 6-4. Tutto si decide al quinto, che set: anche se il belga cancella un match point nel decimo game, il super tie-break è a tinte azzurre e viene chiuso con uno straordinario passante di dritto: mani in faccia e corpo sulla terra rossa del Roland Garros, Arnaldi è meritatamente agli ottavi di finale.

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Tre italiani agli ottavi

Giornata splendida per i colori azzurri: il trittico Cobolli-Berrettini-Arnaldi (in rigoroso

ordine di gioco) approda dunque agli ottavi di finale del Roland Garros. L’ultima volta che tre italiani si sono spinti così avanti è stato nel 2021 con la presenza di Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti.

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