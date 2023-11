Atp Finals, domani Djokovic contro Sinner

Dopo una gara durata tre ore e un set perso, Novak Djokovic ha avuto la meglio contro il danese Holger Rune nella prima giornata delle Atp Finals con il punteggio di 7-6 6-7 6-3. La vittoria consente al serbo di chiudere ancora una volta il 2023 in testa a tutti da numero uno del mondo. Domani sera alle ore 21 ci sarà il grande appuntamento contro il nostro Jannik Sinner che ieri ha stravinto contro Stefanos Tsitsipas con un doppio 6-4.

La gara

Sin dall'inizio del match dove Rune ha esordito con una risposta vincente, Djokovic ha capito che la strada per la vittoria non sarebbe stata in discesa: nel primo set il serbo ha recuperato dallo svantaggio di un break per giocarsi tutto sul 6-6 e avere la meglio sul danese per 7-4 al tie-break. Rune non ha mollato e nel secondo set la storia si è ripetuta: avanti di un break, Nole lo ha raggiunto ma si è arrivati nuovamente 6-6 anche se questa volta la storia è stata diversa con un netto 7-1 per il talento danese. Nel terzo set e decisivo set Djokovic ha subito strappato il servizio all'avversario portandosi sul 2-0, Rune lo ha raggiunto con il serbo che non l'ha presa bene rompendo una racchetta in segno di stizza con se stesso ma la sesto game, decisivo, ha tolto il servizio a Rune per arrivare al 6-3 finale.

Le parole del serbo

" Ho vinto contro un avversario che ha giocato in modo incredibile, che ha avuto molto coraggio e fiducia di poter vincere. C'era molta aspettativa per me per sapere se avrei vinto e finito l'anno come numero uno del ranking. Io e Rune abbiamo un gioco molto simile, a volte mi sembra di giocare con uno specchio", ha commentato Djokovic nell'intervista post-partita ringraziando il pubblico che è stato praticamente sempre dalla sua parte. " Apprezzo molto il sostegno che ho in Italia - ha aggiunto - e mi sento sempre come a casa in questo bel paese. Sono stato molto emozionato" . Una menzione anche a quando, per eccesso di foga e nervosismo, ha spaccato in campo una racchetta: si è rivolto direttamente ai bambini per non aver dato il giusto esempio. " Non sono orgoglioso di questo ma succede, a volte troppe emozioni e troppa pressione sul campo. Sono un uomo come gli altri ".

Djokovic da record

Per infrangere un altro record Djokovic avrebbe dovuto vincere anche soltanto una gara in questi Atp Finals e l'ha vinta: aver battuto Rune gli consente la matematica prima posizione nella classifica mondiale Atp per l'ottava volta nella sua carriera come già avvenuto nel 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021 e in questo 2023. Nessuno è riuscito a fare meglio di lui: Sampras c'è riuscito per sei volte, Connors, Federer e Nadal cinque volte a testa, McEnroe e Lendl quattro.