Atp Finals "contro" la tradizione: la novità del calendario e quando gioca Sinner

Poche ore e si entra nel vivo delle Atp Finals, il torneo conclusivo della stagione agonistica che mette di fronte i migliori otto tennisti del mondo, ossia quelli che hanno più punti nel ranking Atp. Si comincia domenica 9 novembre con la prima gara del singolare tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur mentre il debutto di Jannik Sinner è previsto per lunedì 10 novembre. In questa edizione 2025, però, c'è una prima volta assoluta.

Qual è l'anomalia

In questo momento, infatti, bisogna conoscere il destino del nostro Lorenzo Musetti, attuale numero 9 del ranking e di conseguenza escluso dalle Finals. Sabato pomeriggio alle ore 16, però, c'è l'attesissima finale dell'Atp 250 di Atene tra il carrarino e Novak Djokovic. In caso di vittoria, Lorenzo si qualificherebbe per le Atp Finals strappando il pass per Torino mentre, in caso di sconfitta, il qualificato sarebbe il canadese Felix Auger-Aliassime. Ebbene, quest'anno per la prima volta a causa di questa incertezza si andrà contro la tradizione e dunque le due partite dello stesso girone si giocheranno in giorni differenti.

Quando gioca Sinner

Infatti, domenica 9 novembre oltre ad Alcaraz-De Minaur inseriti nel girone in onore di Jimmy Connors, in serata si disputerà la gara tra Alexander Zverev e Ben Shelton. Per attendere l'ultimo qualificato, dunque, Jannik Sinner giocherà lunedì 10 novembre nella sessione serale proprio con uno tra Musetti e Auger-Aliassime. Solitamente, due gare dello stesso gruppo si giocano nella stessa giornata ma non in questa edizione perché così, i giocatori impegnati ad Atene, avranno un giorno per riposare senza essere costretti a scendere in campo subito dopo aver messo piede a Torino. Potenzialmente, ma ormai è un'ipotesi alquanto remota, Novak Djkovic potrebbe decidere all'ultimo momento di non partecipare lasciando il suo posto vuoto e, a quel punto, l'inserimento automatico sia di Musetti che di Auger-Aliassime.

Il calendario completo

Per completezza di informazioni, il calendario delle Atp Finals prevede le gare del round robin da domenica a venerdì divise in sessioni diurne e serali (un singolare di giorno e uno la sera), sabato 15 novembre sono

previste le semifinali e domenica 16 novembre la finalissima che decreterà chi tra Sinner e Alcaraz finirà l'anno da primo in classifica (ma potrebbe avvenire anche prima in caso di eliminazione di uno dei due dai gironi).