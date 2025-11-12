Atp Finals, cosa serve a Sinner e Musetti per qualificarsi: tutte le combinazioni

Avendo ancora negli occhi la splendida impresa di Lorenzo Musetti nel match "thriller" contro De Minaur vinto dal carrarino quando ormai sembrava a un passo dalla sconfitta, è già tempo di voltare pagina con le Atp Finals che entrano ancor di più nel vivo con la terza e ultima giornata che decreterà chi saranno i quattro semifinalisti. Tra mercoledì e giovedì si concluderanno i due gironi del round robin (si qualificano i primi due di ognuno di essi), per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti tutto è ancora in ballo.

Cosa serve a Sinner

È necessario un breve riepilogo: nel gruppo Connors, dopo due gare Jannik Sinner si trova al primo posto della classifica con la gara vinta in due set contro Felix Auger-Aliassime assieme ad Alexander Zverev che, con lo stesso conteggio set (2-0), ha sconfitto l'americano Ben Shelton. Questa sera, mercoledì 12 novembre, alle ore 20.30 ci sarà proprio lo scontro diretto tra i due: in caso di vittoria, Jannik sarebbe già matematicamente certo di partecipare alle semifinali di sabato indipendentemente da come andrà la terza e ultima gara che disputerà venerdì 14 novembre contro Shelton. È chiaro che, in caso di sconfitta, l'altoatesino avrebbe sempre il margine della terza e ultima gara per potersi qualificare.

Cosa serve a Musetti

La situazione più complessa e complicata riguarda Lorenzo e la situazione attuale nel girone Borg: dopo due partite, al primo posto c'è Carlos Alcaraz con due vittorie e una differenza di quattro set vinti e uno perso; al secondo posto si trova l'americano Taylor Fritz con una vittoria e una sconfitta (tre set vinti e due persi), al terzo posto Musetti con una vittoria e una sconfitta (due set vinti e tre persi), ultimo in classifica l'australiano Alex De Minaur con due sconfitte (un set vinto e quattro persi). In questo momento, dunque, l'azzurro sarebbe eliminato ma tutto è ancora in gioco con le gare di giovedì 13 novembre quando andrà in scena Alcaraz- Musetti: in caso di vittoria dello spagnolo, anche in tre set, Musetti sarebbe eliminato.

Viceversa, se Lorenzo vincesse contro Carlos bisognerebbe capire anche cosa succederà tra Fritz e De Minaur: in caso di vittoria dell'australiano, Musetti sarebbe certo delle semifinali con qualsiasi punteggio se batte

Alcaraz. Se invece a vincere fosse Fritz, l'azzurro dovrà vincere contro Alcaraz necessariamente con il punteggio di due set a zero perché, in quel caso, l'americano sarebbe primo in graduatoria e Musetti al secondo posto.