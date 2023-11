Atp Finals, ecco cosa deve fare Sinner per andare in semifinale

Il grande giorno è arrivato: in diretta tv su Rai 2 (oltre a Sky) questa sera alle ore 21 agli Atp Finals di Torino si troveranno di fronte il campione del tennis mondiale, Novak Djokovic e il numero 4 al mondo e campione italiano Jannik Sinner. Il Pala Alpitour è tutto esaurito in ogni ordine di posti e pronto a spingere l'azzurro per entrare ancora di più nella storia. I due si ritrovano di fronte dopo la semifinale di Wimbledon di questa estate dove vinse il serbo ma la forza fisica e mentale di questo Jannik sono un'altra cosa (oltre ai quattro titoli Atp vinti nel frattempo), ecco perché si prospetta un match nettamente diverso. Adesso, però, è importante capire quali sono i risultati che Sinner dovrà ottenere per qualificarsi alle semifinali del torneo.

Sinner batte Djokovic

Come mostra il tabellone delle Nitto Atp Finals, attualmente Sinner è al primo posto davanti a Djokovic per aver vinto la prima gara con il punteggio di 2-0 mentre il serbo ha battuto Rune 2-1. Di conseguenza, il danese e il greco Tsitsipas sono rispettivamente al terzo e quarto posto del Green Group. Cosa serve per accedere alle semifinali? Con i risultati attuali, la prima risposta è la seguente: in un girone con quattro giocatori, tre gare a testa e l'attuale differenza set, se stasera Sinner batterà Djokovic in due set, a quel punto la qualificazione sarebbe a portata di mano ma dipende anche da come andrà l'altro incontro. Se Rune batterà Tsitsipas, nell'ultima gara Sinner se la vedrà contro il danese e, in caso di sconfitta, si potrebbero avere tre giocatori con due vittorie a testa (se anche Djokovic vincerà contro Tsitsipas) e sarà decisiva la differenza set.

È logico e scontato che tutto sarebbe più facile se il nostro Jannik vincesse anche contro Rune arrivando al primo posto nel girone con tre vittorie su tre. Infine, un'ultima ipotesi per la qualificazione immediata questa sera: Sinner vince 2-1 contro Djokovic e Tsitsipas batte Rune, l'italiano è matematicamente in semifinale.

Sinner sconfitto da Djokovic

Se il serbo, invece, dovesse avere la meglio contro Sinner tutto dipenderà innanzitutto da come andrà a finire l'altra gara tra Rune e Tsitsipas: se il greco dovesse essere sconfitto sarebbe matematicamente fuori e si deciderebbe tutto nello scontro diretto tra Jannik e Rune per il secondo posto nel girone. Viceversa, se Sinner perde e il greco battesse Rune, a quel punto tutto sarebbe in gioco: lo stesso serbo potrebbe essere eliminato in caso di sconfitta contro Tsitsipas e se Sinner vincesse contro Rune. In quest'ultimo caso si arriverebbe con tre tennisti a due punti (due vittorie e una sconfitta) con la differenza set che sarebbe decisiva per il passaggio del turno. Se Djokovic battesse anche il greco sarebbe primo nel girone e se Sinner batte il danese (anche in tre set) sarebbe secondo.

