Al via le Atp Finals, quando e dove vedere l'ultimo grande torneo della stagione di tennis

Ci siamo quasi, l'attesa sta per finire. Le Nitto Atp Finals, il consueto epilogo di fine stagione, si svolgeranno dal 13 al 20 novembre, giorno della finale. Gli otto migliori tennisti della stagione si affrontano per il secondo anno di filo al PalaAlpitour di Torino.

Ha dato forfait lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, al suo posto è stato ripescato l'americano Taylor Fritz. Rispetto alla passata edizione non ci saranno Matteo Berrettini e Jannick Sinner, i due azzurri, protagonisti di un'annata troppo altalenante, non ce l'hanno fatta a raggiungere la qualificazione. Assente anche l'ultimo vincitore Alexander Zverev, ancora fuori per infortunio.

Gli 8 partecipanti

Rafa Nadal (Spa)

36 anni, numero 2 Atp, è alla sua 17a partecipazione alle Finals, dove è arrivato due volte in finale, nel 2010 e nel 2009, senza mai trionfare. Sarà la volta buona?

Stefanos Tsitsipas (Gre)

24 anni, numero 3 Atp, una edizione l’ha già vinta, nel 2019 a Londra. Viene da una stagione fatta di luci e ombre. Quale palcoscenico migliore per riprendersi la scena?

Casper Ruud (Nor)

23 anni, numero 4 Atp, è una delle grandi rivelazioni dell’anno. Finalista al Roland Garros e agli Us Open. Un regolarista moderno, sarà un brutto cliente per tutti.

Daniil Medvedev (Rus)

26 anni, numero 5 Atp, vincitore della penultima edizione delle Finals, quella del 2020. Chi vuole vincere il torneo dovrà fare i conti con lui, non ci sono dubbi.

Felix Auger-Aliassime (Can)

22 anni, numero 6 Atp, da quando al suo angolo c’è Toni Nadal, lo zio di Rafa, si è messo alle spalle incertezze e cali di tensione. Una possibile sorpresa.

Andrey Rublev (Rus)

25 anni, numero 7 Atp. Alla terza partecipazione alle Finals, gli manca il grande acuto nei tornei che contano. Questa potrebbe essere l'occasione giusta, continuità permettendo.

Novak Djokovic (Srb)

35 anni, numero 8 Atp. A Torino può vincere il suo 91° torneo e il sesto Masters della carriera, eguagliando Roger Federer. Per i bookmakers è lui il favorito numero uno.

Taylor Fritz (Usa)

25 anni, numero 9 Atp. Qualificato grazie al forfait di Alcaraz. Reduce da un super 2022. Non avrà nulla da perdere, potrebbe essere un gran vantaggio.

Riserve: Holger Rune (Dan) e Hubert Hurcacz (Pol)

I gruppi

Gli otto tennisti sono stati sorteggiati in due gruppi. Ogni giocatore affronterà i tre rivali nel proprio girone, i due migliori classificati di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali incrociate con i seguenti accoppiamenti: 1 Verde-2 Rosso, 1 Rosso-2 Verde.

Nel Gruppo Rosso è stato inserito Djokovic, che se la dovrà vedere con Tsitsipas e con i russi Medvedev e Rublev. Il campione serbo non può permettersi distrazioni contro avversari temibili come Tsitsipas e Medvedev, mentre Rublev dovrebbe partire in seconda fila. Nel Gruppo Verde, invece, Nadal non dovrebbe avere problemi per il passaggio del turno. Lo spagnolo affronterà Ruud, battuto in finale al Roland Garros, e le due novità di quest'anno Auger-Aliassime (in forma superlativa nell'ultimo mese) e Fritz, sconfitto nell'epica sfida di Wimbledon.

Tutti i vincitori

6 Roger Federer

5 Ivan Lendl, Pete Sampras, Novak Djokovic

4 Ilie Nastase

3 John McEnroe, Boris Becker

2 Björn Borg, Lleyton Hewitt, Alexander Zverev

1 Stan Smith, Guillermo Vilas, Manuel Orantes, Jimmy Connors, Stefan Edberg, Andre Agassi, Michael Stich, Alex Corretja, Gustavo Kuerten, David Nalbandian, Nikolay Davydenko, Andy Murray, Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev.

Quando e dove vedere le Atp Finals

Da domenica 13 a venerdì 18 il torneo sarà dedicato ai gironi, con una sessione diurna che inizia alle 11.30 e una serale che inizia alle 18.30, con biglietti venduti separatamente per ogni sessione. Ogni sessione prevede un match di doppio e un match di singolare, dunque saranno quattro i match al giorno; mentre sabato 19 è il giorno delle semifinali, anche qui divise in due sessioni con gli stessi orari. Domenica 20 novembre invece ci saranno le finali di doppio e di singolare con il programma che inizierà alle 16.

Le Atp Finals saranno trasmesse per gli abbonati in diretta su Sky Sport Tennis (Canale 205) e in Live-Streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV. Un match al giorno andrà in onda anche in chiaro su RaiDue, Rai Sport +HD, e in streaming su Rainews.it e RaiPlay.

