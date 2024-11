Atp Finals, sconfitta clamorosa per Alcaraz: Ruud vince in due set

Ascolta ora 00:00 00:00

È senz'altro la prima sorpresa del torneo cominciato ieri: alle Atp Finals di Torino clamorosa quanto inaspettata sconfitta per il fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz (numero 3 del ranking) che ha perso nettamente contro il norvegese Casper Ruud (numero 7 del ranking) che si è imposto con il punteggio di 6-1 7-5 dopo un'ora e 26 minuti di gioco. Incredibile, a livello sportivo, vista la differenza tecnica ma anche perché nei quattro precedenti giocati prima di oggi Alcaraz aveva sempre vinto: lo spagnolo è stato stranamente falloso e sorpreso dall'avversario specialmente nel primo set dove ha ottenuto soltanto un game. Il livello di gioco è aumentato nel secondo set ma non è bastato: nulla è ancora compromesso per superare il girone ed arrivare in semifinale ma Carlos non dovrà più sbagliare.

Le parole del vincitore

" È solo una partita, ma è sicuramente una delle migliori vittorie della stagione per me ", ha dichiarato Ruud a bordocampo alla fine della gara. " Sono molto felice, ovviamente ma penso che vedremo Carlos giocare un tennis migliore di quello che ha fatto oggi, io ho fatto attenzione e sfruttato le mie possibilità" . Quando gli è stato chiesto come abbia avesse affrontato l'ultimo periodo, il norvegese ha spiegato di non aver avuto molta fiducia " nelle ultime settimane e mesi, a maggior ragione oggi è stata una grande vittoria per me e spero di poter continuare su questa strada perché vorrei ottenere altre vittorie mentre sono a Torino ".

Alcaraz sconfitto (quasi) nettamente

Già dall'avvio del primo set si intuisce che qualcosa negli ingranaggi di Carlos non va come al solito: dall'1-1 iniziale Ruud sale in cattedra strappando due break consecutivi allo spagnolo molto falloso e apparso sottotono (15 errori non forzati), vincendo i propri turni di servizio e chiudendo incredibilmente sul 6-1. Nel secondo set sembra che qualcosa potesse essere cambiata quando Alcaraz si porta sul 4-2 dopo aver strappato per la prima volta il break all'avversario e riuscendo a salire 5-2 grazie al servizio ma poi accade l'impensabile: alle soglie del terzo set Ruud si rifà sotto, strappa il break a Carlos e pareggia i conti tornando a ruggire. Vince addirittura cinque game consecutivi che lo fanno trionfare, è proprio il caso di dirlo, per la prima volta contro il giovanissimo fenomeno del tennis.

Il ko visto dalla stampa spagnola

L'eco mediatica di questa inattesa sconfitta non è stata presa bene in Spagna: " Disastro inatteso per un insolito Alcaraz " ha scritto il

Partenza a ostacoli"

Un 'cappotto' per cominciare

quotidiano El Mundo Deportivo; "ha titolato As tra le prime notizie mentre Marca è entrato ancora di più a gamba tesa titolando "".