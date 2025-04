Atp Montecarlo, Musetti fa il capolavoro: rimonta De Minaur e vola in finale

Ascolta ora 00:00 00:00

Un altro vero e proprio capolavoro dopo la partenza choc del primo set perso nettamente ma poi si è imposto facendo valere tutto il suo talento: Lorenzo Musetti (numero 16 Atp) ha battuto l'australiano Alex De Minaur (numero 10 Atp) 1-6, 6-4, 7-6 e per la prima volta nella sua carriera vola in finale in un Masters 1000. Domani, a Montecarlo, il 23enne toscano se la vedrà contro lo spagnolo Carlos Alcaraz: il numero 3 del mondo e seconda testa di serie ha superato il connazionale Alejandro Davidovich Fokina, numero 42 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-2), 6-4 in due ore e dieci minuti di gioco.

Una gara in salita, nel primo set Musetti si è fatto dominare dall'avversario ma poi è uscito alla distanza aggiustando il tiro sulle prime di servizio, dritti, palle corte e rovescio: una gara magistrale per un altro talento cristallino del nostro tennis che diventa sempre più protagonista.

Le parole di Musetti

" Ogni giorno sembra che ripeta la stessa partita a parte quella contro Matteo Barrettini, ho sempre faticato all'inizio a trovare il ritmo. De Minaur ha giocato in maniera molto solida, oggi le condizioni meteo sono cambiate con pioggia e umidità. Ma sono stato paziente e credo che questa sia stata la chiave della partita ": sono queste le prime parole a caldo di Lorenzo al termine dell'incontro contro De Minaur. " Qual è il mio livello di fiducia? Più che la fiducia bisogna sperimentare che vale la pena crederci e crederci prima che succeda. È una cosa incredibile poter difendere questo momento bellissimo con la famiglia e gli amici, qui mi sento a casa" , ha concluso.

Il primo set lo stravince De Minaur

Il 1° set inizia subito in salita per Musetti che cede il servizio all'australiano che sembra essere partito a mille all'ora e consolida il vantaggio sul proprio turno di battuta, 2-0 De Minaur. Come avvenuto ieri nella gara contro Tsitispas sembra ripetersi lo stesso copione con il carrarino che cede ancora il servizio e va sotto 3-0, sicuramente non incoraggiante l'inizio di match che si fa terribilmente in salita ma iniziando a effettuare alcuni importanti cambi di gioco, ecco che arriva il break di Musetti che accorcia le distanze e riacquista fiducia, 3-1. Quarto game ancora in salita per Lorenzo che sbaglia un dritto per lui facile e cede ancora il servizio, l'australiano sale 4-1 e poi allunga in maniera decisiva, 5-1. con Musetti che non trova le contromisure adatte commettendo molti errori gratuiti. Su una palla corta di Lorenzo l'australiano si procura un set point che sfrutta a dovere con un altro dritto sbagliato dall'azzurro, 6-1 dopo 36 minuti di gioco.

Musetti fa suo il secondo set

Dopo una breve interruzione per pioggia, il 2° set si apre con la prima buona notizia della gara: Musetti si prende subito il break e vince il secondo game tenendo per la prima volta a zero punti l'avversario australiano, 2-0. Nonostante i segnali positivi la partita rimane complicata e difficile, De Minaur recupera subito i due punti di svantaggio e pareggia il punteggio, 2-2. Nonostante una palla break stavolta l'australiano è bravo a non cederla e salire 3-2. La gara adesso è equilibrata, si gioca sul filo dei punti e Lorenzo con una gran prima palla tiene il punto sul proprio servizio pareggiando i conti (3-3). Il set procede sui binari dell'equilibrio, 4-4. Con un cambio di passo importante, Musetti si impone in un game fondamentale, il nono, e strappa il break a De Minaur portandosi 5-4 e servendo per vincere il set e lo vince, 6-4 allo scoccare dell'ora e 30 minuti di gioco.

Lorenzo la spunta al tie-break

Il 3° set si apre con grande equilibrio e scambi prolungati, 1-1, ma poi succede di tutto: Lorenzo strappa il break, sale 2-1 ma a sua volta si fa ribrekkare subito ma alla grande strappa di nuovo il servizio all'avversario, 3-2 e battuta a favore. Con il servizio vincente allunga, 4-2 e un urlo liberatorio verso il suo angolo. De Minaur accorcia (4-3) ma con altri due servizi vincenti Musetti si porta 5-3. L'australiano accorcia ma la paura di vincere, forse, gli fa perdere il punto, arriva il break dell'australiano che va 5-5 e sale 6-5 sul proprio turno di servizio.

Lorenzo non molla e arriva il: 3-3 al cambio di campo, grande equilibrio, poi Lorenzo va avanti 4-3 e 5-3 con un mini-break, poi si va sul 6-4 e vince! Lorenzo vola in finale chiudendo 7-4 e alzando le braccia al cielo.