Atp Montecarlo, straordinario Musetti: rimonta Tsitsipas e vola in semifinale

Sempre più in alto: è stato davvero straordinario Lorenzo Musetti nel rimontare una gara che si era messa malissimo nel primo set ma poi la stravince 1-6, 6-3, 6-4 dopo oltre due ore di gioco contro il greso Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo approdando per la prima volta in semifinale dove troverà l'australiano Alex De Minaur che ha sconfitto con un clamoroso doppio 6-0 Grigor Dimitrov in 44 minuti di gioco ma il bulgaro, nonostante un infortunio, ha deciso di non ritirarsi e portare comunque a termine la sua gara. " Crediamoci " è la scritta sulla telecamera dopo l'incontro: con un Lorenzo così si può davvero sognare in grande. Aveva iniziato molto male ma poi è cresciuto alla distanza e il mix tra il suo talento e la tattica hanno avuto la meglio contro il greco che è un top ten mondiale ed è riuscito a battere per la prima volta nella sua carriera dopo cinque sconfitte.

Le parole di Musetti

" Oggi è stata una partita durissima, non l'avevo mai battuto perdendoci cinque volte soprattutto sulla terra rossa. Sapevo di non avere un compito facile oggi, durante la gara ho alzato il mio livello e sono molto orgoglioso del mio successo ": sono queste le prime parole di Musetti a caldo a commentare la sua gara. " Era una sfida davvero complicata ma sono riuscito a portarla a casa con tanto supporto dal pubblico e dagli spettatori che mi seguono anche quando le cose vanno male, sono molto contento che ci sia tanta gente che fa il tifo per me ".

Tsitsipas domina il primo set

Il 1° set si apre subito con scambi incisi e prolungati: inizia il greco che da 40-0 subisce la rimonta di Musetti ma poi chiude il game portandosi sull'1-0. Due brutti errori con il rovescio costano, però, subito il break che Lorenzo subisce e Tsitsipas va 2-0 dopo dieci minuti di gioco. L'inizio non è dei migliori, arriva anche il 3-0 al cambio di campo e c'è sicuramente qualcosa che il carrarino deve migliorare rispetto a 24 ore fa quando era stato impeccabile e senza sbavature nel derby azzurro contro Matteo Berrettini. Dopo aver salvato ben quattro potenziali break point, Musetti rimane ancora nel primo game muovendo il punteggio (3-1). Il greco per adesso è più solido, gioca bene e con poche sbavature e si porta 4-1: Tsitsipas sfrutta al meglio altre tre palle break volando 5-1 e servendo per vincere il primo set. Il greco si procura così il primo set point annullato da una palla corta di Musett, arriva anche la prima palla break per Lorenzo ma alla fine il set si chiude 6-1 dopo 41 minuti di gioco.

Musetti stravince il secondo set

Il 2° set si apre con il vantaggio di Musetti che sembra essere entrato in campo con un piglio diverso, gioca bene il game e conduce 1-0: il greco pareggia nel secondo game con l'azzurro che ha avuto due possibilità per il doppio vantaggio, sicuramente uno dei giochi più lottati dell'incontro fino a questo momento. Lorenzo salva un game fondamentale e con un urlo liberatorio dopo l'ace decisivo sale 2-1. Finalmente, dopo un'ora e sei minuti, Musetti strappa il break tra gli applausi della folla e si porta sul 3-1 ma nel quinto game arriva un doloroso contro-break, 3-2. Un lob fantastico, però, riporta Lorenzo avanti 4-2 con un nuovo break di vantaggio, in maniera stra-meritata per come sta giocando il secondo set. Settimo game perfetto, tiene a zero il greco e vola 5-2. Dopo due break consecutivi Tsitsipas tiene la battuta (5-3) ma l'azzurro è impeccabile, tre set point consecutivi e chiude 6-3 dopo un'ora e 28 minuti di gioco.

Lorenzo vince e vola in semifinale

Il 3° e decisivo set vede il greco portarsi subito avanti sul proprio turno di battuta ma con tre prime palle vincenti Lorenzo pareggia, 1-1.

Si procede in parità anche nel terzo e quarto game (2-2) e nei due successivi (3-3) con il set fino a questo momento più equilibrato ma l'equilibrio si spezza nel settimo game con Lorenzo bravissimo a strappare il break e portarsi in vantaggio 4-3 con il turno di servizio a proprio favore e chiude a zero quello successivo, 5-3. Tsitispas rimedia a un turno di battuta complicato, accorcia 5-4 e tocca all'azzurro servire per il match: chiude 6-4 e per la prima volta nella sua carriera è in semifinale in un Masters 1000.