Atp Montecarlo, Sinner contro Djokovic o Alcaraz solo in finale: il tabellone

Il Masters 1000 di Montecarlo entra finalmente nel vivo (6-14 aprile) dopo il sorteggio del tabellone che vedrà protagonisti i tennisti più forti del mondo. Il nostro Jannik Sinner arriva fresco di vittoria a Indian Wells ma soprattutto del secondo posto nel ranking mondiale Atp dopo il sorpasso a Carlos Alcaraz. Dopo lo stop e le vicissitudini sul coach, si rivedere anche il numero uno del tennis mondiale, Novak Djokovic, che si trova nella parte opposta del tabellone rispetto al piazzamento dell'azzurro e anche lo spagnolo sta dalla parte del serbo. Questo significa che l'incrocio con i due fenomeni sarebbe possibile soltanto in un'eventuale finale.

I possibili incroci di Sinner

Il nostro Jannik esordirà contro un avversario che proviene dalle qualificazioni, poi dovrebbe vedersela con il vincente della sfida tra l'americano Sebastian Korda e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina: agli ottavi di finale ecco un ventaglio con quattro ipotesi diverse tra cui il il croato Borna Coric, il kazako Alexander Bublik, l’argentino Sebastian Baez e il tedesco Jan-Lennard Struff. Più si va avanti, logicamente, e maggiori sono le incertezze: se volessimo inquadrare soltanto i tennisti più forti secondo il ranking, ai quarti di finale Sinner potrebbe ritrovarsi a sfidare il bulgaro Grigor Dimitrov (rivincita della finale di Miami), ma speriamo piuttosto contro il nostro Matteo Berrettini che parteciperà grazie a una wild card. Se la potrebbe vedere anche contro il serbo Miomir Kecmanovic e perché no, eventualmente anche contro l'azzurro Matteo Arnaldi. In un'ipotetica semifinale ecco che ritroverebbe il tedesco Alexander Zverev o il russo Daniil Medvedev prima di una finalissima contro Djokovic o Alcaraz.

Gli altri italiani in gara

Nella parte alta del tabellone Lorenzo Musetti esordirà contro l'americano Taylor Fritz: dall'altro lato Matteo Arnaldi se la vedrà contro il finlandese Emil Ruusuvuori mentre Matteo Berrettini contro il serbo Miomir Kecmanovic. Sabato 6 aprile si giocheranno le prime gare di qualificazione che andranno avanti anche domenica quando, però, si inizierà anche con i primi turni.

So many great match-ups



Presenting our 2024 #RolexMonteCarloMasters singles draw in full! pic.twitter.com/rVtzEr3BXv — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 5, 2024

La difesa del secondo posto

La differenza tra Sinner e Alcaraz in classifica è irrisoria, soltanto 65 punti: ecco perché l'azzurro dovrà fare comunque meglio dello spagnolo che avrà 295 punti di vantaggio in questo torneo. Per rimanere numero due alla fine di Montecarlo, dunque, Sinner dovrà vincere il torneo oppure approdare in finale e Alcaraz fermarsi ai quarti.

Al contrario, se Jannik fosse sconfitto in semifinale, Alcaraz non dovrà andare oltre gli ottavi di finale.