Atp Parigi, Sinner è granitico: Cerundolo sconfitto in due set

Una gara difficile nel primo set e in discesa nel secondo grazie alla sua forza mentale e fisica: Jannik Sinner abbatte anche Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-5, 6-1 dopo un'ora e 26 minuti di gioco. Ai quarti di finale, domani, se la vedrà contro Ben Shelton. La gara di oggi è stata determinata da un paio di game persi nel primo set e sul proprio servizio dall'altoatesino che nel secondo set ha trovato la quadra e lasciato davvero le briciole all'avversario argentino.

Le parole di Jannik

" Sono stato due volte avanti nel primo set ma non sono riuscito a convertire e non mi sono messo in una posizione semplice . Sono contento per come è finita la partita, è stata una buona performance e mi dà fiducia per continuare bene domani, vedremo cosa succederà. Spero di recuperare fisicamente che è la priorità. Comunque una buona performance", ha dichiarato Sinner intervistato al termine della gara. Quando gli è stato chiesto come si sentisse fisicamente, ha risposto: " Cerchiamo di gestire la situazione, non sono fresco fresco, vedremo. Oggi una partita non tanto fisica, una cosa positiva per me visto che è finita in due set, speriamo di dormire bene ed essere pronto per domani. Avrò un avversario difficile e dovrò essere al 100%" .

Sinner la spunta 7-5

Il primo set si apre con un gran primo game giocato da Sinner che lascia a zero punti Cerundolo che si rifà nel suo primo turno di battuta (1-1) ma poi ecco la prima svolta della gara: dopo essere tornato avanti, Jannik strappa il break all'argentino che perde il game a zero, siamo 3-1. Invece di allungare, però, stavolta l'altoatesino va in difficoltà perdendo il servizio e Cerundolo riesce a tornare sul 3-2 ma Jannik lo ri-brekka nuovamente per il 4-2. Un fatto non usuale per Jannik, per la seconda volta consecutiva perde il turno di battuta e stavolta Francisco non fa sconti e nel suo turno di servizio pareggia i conti (4-4). Si avanti con grande equilibrio fino al 5-5: undicesimo game con un gran servizio di Sinner che torna avanti, 6-5, e poi con la solidità di un campione evita un pericoloso tie-break chiudendo 7-5.

Il secondo set inizia in maniera totalmente diversa: dopo aver tenuto agevolmente il servizio Sinner con un dritto eccezionale fa suo il secondo game che significa break, 2-0, che diventa 3-0 sul successivo turno di battuta. Il numero due del mondo prende il largo e ha anche una palla break nel quarto game ma l'argentino è bravo a rimontare e accorciare le distanze, 3-1. Jannik è solidissimo al servizio, va 40-0 e sale 4-1.

Adesso il numero due del mondo è ingiocabile ma l'avversario commette anche molti errori, nuovo break e 5-1, la strada è sempre più spianata verso la vittoria. Sul 40-15 la chiude con una gran prima di servizio, finisce 6-1 e Jannik approda ai quarti di finale.