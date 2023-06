ATP Ranking 2023, Sinner nella top 10, Djokovic primo: ecco i più forti

La stagione tennistica sta entrando sempre più nel vivo. Dopo Roland Garros, Jannik Sinner (al nono posto) è l'unico italiano nella Top Ten, nonostante la deludente eliminazione al secondo turno contro il tedesco Altmaier. Novak Djokovic invece torna in vetta alla classica, scalzando Alcaraz grazie al 23° Slam conquistato a Parigi.

Questa settimana comincia la stagione sull'erba, che avrà come appuntamento principale il torneo di Wimbledon, in programma dal 3 luglio. L'attesa sarà per ancora tutta per Djokovic, che proverà a conquistare il Grande Slam ma anche gli italiani Sinner, Musetti e Berrettini (nonostante la crisi) hanno le carte in regola per ben figurare nel Major londinese. Scopriamo adesso chi sono i primi dieci tennisti in classifica.

10 - Karen Khachanov (3125 punti)

Russia (1996) - Dopo i quarti a Parigi, Karen Khachanov è rientrato nei primi dieci al mondo, confermando di essere tra i tennisti più costanti del circuito. Ha deciso di non giocare ad Halle e tornerà in campo direttamente a Wimbledon, dove grazie ai suoi colpi potenti potrebbe essere una delle sorprese del torneo.

9 - Jannik Sinner (3300 punti)

Italia (2001) - Jannik Sinner conserva la nona posizione nel ranking Atp ed è pronto alla reazione dopo la grande delusione al Roland Garros. Questa settimana ha giocato il torneo olandese di s'Hertogenbosch, doveè stato eliminato dal finlandese Ruusuvuori ai quarti. Settimana prossima invece giocherà ad Halle, prima del torneo di Wimbledon dove proverà a fare meglio dei quarti dello scorso anno. Con ancora negli occhi le grandi prestazioni contro Alcaraz e Djokovic.

8 - Taylor Fritz (3515 punti)

Stati Uniti (1996) - Taylor Fritz occupa l'ottava posizione in classifica. Questa settimana ha giocato a Stoccarda, dove è stato sconfitto dall'ungherese Fucsovics ai quarti. Poi sarà in campo sull'erba inglese del Queen's. A Wimbledon sarà uno dei giocatori più attesi.

7 - Andrej Rublev (4000 punti)

Russia (1997) - In settima posizione c'è Andrej Rublev, uno dei protagonisti sul rosso con la vittoria a Montecarlo. Dopo l'incredibile sconfitta a Parigi contro Sonego, tornerà in campo nel torneo di Halle prima dell'appuntamento di Wimbledon. La scarsa propensione al gioco sull'erba non gli dà molte aspettative nei prossimi tornei. Tuttavia resta sempre da temere.

6 - Holger Rune (4375 punti)

Danimarca (2003) - Holger Rune è al sesto posto. Il bad boy del circuito continua a far parlare di sé oltre che per il talento anche per le polemiche che scatena ogni volta che scende in campo. Tornerà in campo al Queen's prima di cimentarsi sull'erba di Wimbledon, dove non ha ancora vinto una partita in carriera.

5 - Stefanos Tsitsipas (4920 punti)

Grecia (1998) - Stefanos Tsitsipas è il quinto giocatore della classica. Fermato ai quarti da Alcaraz a Parigi, il tennista greco è stato sconfitto a Stoccarda da Gasquet. La prossima settimana ha scelto di riposare. Non molto a suo agio sull'erba, a Wimbledon non è mai andato oltre gli ottavi. Quest'anno è chiamato a migliorarsi.

4 - Casper Ruud (4960 punti)

Norvegia (1998) - Casper Ruud occupa la quarta posizione. Rinato al Roland Garros dopo un lungo periodo di crisi, è arrivato in finale poi sconfitto da Djokovic, bissando il risultato dello scorso anno. Ha deciso di riposare fino al torneo di Wimbledon, dove per caratteristiche e adattabilità all'erba è difficile fare strada.

3 - Daniil Medvedev (6100 punti)

Russia (1996) - Ai piedi del podio c'è Daniil Medvedev, reduce dalla clamorosa sconfitta al primo turno a Parigi contro il brasiliano Seyboth Wild. Fuori anche al primo match di s'Hertogenbosch battuto da Mannarino. Settimana prossima sarà di scena ad Halle. A Wimbledon resta tra i principali favoriti per la vittoria finale.

2 - Carlos Alcaraz (7175 punti)

Spagna (2003) - Carlos Alcaraz retrocede al secondo posto del ranking dopo la discussa sconfitta contro Djokovic a Parigi. Sarà in campo al Queen's. Non ama particolarmente l'erba proprio per questo desta molto curiosità capire i progressi raggiunti su questa superficie. Anche a Wimbledon gli toccherà emulare il mito di Rafa Nadal.

1 - Novak Djokovic (7595 punti)

Serbia (1987) - Novak Djokovic ha riconquistato la vetta della classifica dopo la conquista dello storico 23° Slam. Tornerà in campo direttamente a Wimbledon, dove andrà a caccia dell'ottavo titolo, che gli consentirebbe di superare Sampras e agganciare Federer. Ma non solo l'obbiettivo è quello di conquistare il Grande Slam, impresa riuscita nell'Era Open solo a Rod Laver nel 1969.