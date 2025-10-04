Atp Shanghai, Sinner travolge Altmaier in due set

Una partita senza storia con una differenza abissale: Jannik Sinner ha stravinto contro il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 6-3, 6-3 dopo un'ora e 30 minuti di gioco. Sempre in controllo, una gara non semplice ma i momenti di difficoltà sono stati davvero pochi. L'altoatesino sembra essere sempre più al top del forma e pronto a difendere il titolo al Masters 1000 di Shanghai.

Le parole di Jannik

" Sapevo che oggi sarebbe stata difficile, non ho avuto molto tempo per adattarmi. Ogni avversario è difficile, sono contento di aver vinto, spero di alzare il livello domani. Sono contento di essere tornato qui, ho bellissimi ricordi, vedremo", ha dichiarato l'altoatesino al termine della gara. " Qui è molto umido e si sente di più la fatica fisica. Cerco di riposare ma non è facile dopo aver vinto un titolo, adesso la cosa più importante è il recupero fisico, i campi possono diventare piuttosto lenti".

La vittoria di Sinner

Il primo set è stato indirizzato sin dall'inizio dal numero due del mondo: dopo i primi due game equilibrati (1-1), Sinner approfitta degli errori di Altmaier per piazzare il break al terzo game e confermare nel turno di servizio successivo, si arriva velocemente al 3-1. È bravo il tedesco grazie al suo rovescio a rimanere ancorato al set vincendo il quinto (3-2), ma poi Jannik tiene a zero il suo turno di servizio (4-2). Altmaier non molla (4-3), Sinner ottiene molti punti con un solido servizio (5-3) e poi piazza il break decisivo al nono game che chiude in suo favore 6-3.

Il secondo set è un assolo dell'altoatesiono che strappa il break all'avversario nel secondo game e vola velocemente 3-0. Il quarto game è uno dei più lunghi, si combatte punto a punto fino ad arrivare alla parità, poi il tedesco piazza un ace e finalmetne riesce ad accorciare le distanze, 3-1. Sinner è ingiocabile sul proprio turno di battuta ritrovando una solidità importante, arriva senza problemi il 4-1. Nel sesto game si va 30-40 e palla break per Sinner ma Altmaier è bravo con il serve and volley ad annullare il punto del 5-1 per l'azzurro e alla fine tiene il turno di battuta, 4-2.

Nonostante la parità, Sinner chiude il settimo game in suo favore (5-2). Altmaier rimane ancorato al match con servizio e dritto (5-3) ma adesso è Jannik che serve per il match: 40-30 e poi c'è la palla del 6-3 definitivo con cui vince l'incontro.