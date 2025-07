Atp Toronto, Sinner dà forfait: le cause e quando tornerà in campo

Dopo la storica vittoria nel tempio del tennis di Wimbledon con la rimonta in 4 set al suo nemico sportivo numero uno, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner si è preso una meritata vacanza che secondo le ultimissime notizie sembra prolungarsi più del previsto: l'altoatesino, infatti, non scenderà in campo al Masters 1000 di Toronto in programma dal 27 luglio al 7 agosto come era stato programmato inizialmente.

Quali sono le cause

Il forfait dal torneo sul cemento canadese, il primo della stagione che spalanca le porte alle gare in questa superficie fino alla fine dell'anno, non vedrà dunque la partecipazione del numero uno del tennis mondiale. Vacanze "extra"? Probabilmente sì: Sinner in queste ore si trova sulle splendide acque della Costa Smeralda dopo aver passato a godere delle meritate ferie. Conti alla mano, oltre al fisiologico riposto che gli consentirà di rientrare ancora più carico e riposato, c'è da mettere in conto che in questo momento rischia davvero poco a livello di classifica: i 12.030 punti contro gli 8.600 di Alcaraz fanno dormire sonni tranquilli perché non sono colmabili nel breve periodo.

I ricordi di Toronto

Ricordiamo che a Toronto, lo scorso anno, Sinner è stato eliminato ai quarti di finale in tre set dal russo Rublev e, con il forfait, rinuncerà ai 200 punti conquistati dodici mesi fa non potendo incrementare il proprio bottino di punti con i 400 che avrebbe fruttato l'eventuale semifinale, 650 punti con la partecipazione alla finale e mille punti per l'eventuale vittoria del torneo. Nel 2023, invece, fu proprio a Toronto che Jannik vinse il suo primo Masters 1000 iniziando una meravigliosa cavalcata vincente che lo ha gradualmente portato sul tetto del mondo mettendo in bacheca numerosi altri trofei e 4 Slam.

Quando tornerà in campo

La cancellazione dal torneo di Toronto, dunque, gli darà ancora più tempo per programmare la seconda e fondamentale parte di stagione all'assalto degli Us Open, il quarto e ultimo torneo dello Slam dove Sinner è campione in carica. Prima, però, parteciperà a questo punto all'Atp 1000 di Cincinnati in programma dal 7 al 18 agosto dove ha trionfato nel 2024 vincendo la finale contro l'americano Tiafoe con il punteggio di 7-6, 6-2.

Ecco che, subito dopo, arriverà il cemento di New York che si disputerà dal 24 agosto al 7 settembre. Oltre a Sinner, a Toronto saranno grandi assenti anche i numeri 5 e 6 del mondo, ovvero il britannico Jack Draper e il serbo Novak Djokovic.