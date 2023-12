Australian Open 2024: chi sono i 5 italiani ammessi oltre Sinner e (a sorpresa) Berrettini

Si è ormai conclusa da quasi un mese la trionfale stagione tennistica 2023 con il trionfo dell'Italia in Coppa Davis e la stagione super del numero uno italiano, Jannik Sinner, eletto anche come il giocatore che si è migliorato di più nel corso dell'anno. Il tempo vola e si lavora già alacremente per farsi trovare pronti al primo appuntamento del 2024, uno dei più prestigiosi perché si tratta di uno Slam, gli Australian Open previsti dal 14 al 28 gennaio. Ma chi sono gli italiani già ammessi al tabellone principale?

Gli italiani del tabellone Atp

Secondo l'entry-list pubblicata dagli organizzatori del torneo che per la prima volta nella sua storia durerà ben 15 giorni, a rappresentare i colori nazionali nella meravigliosa cornice di Melbourne Park saranno Jannik Sinner, attuale numero 4 del ranking mondiale Atp, Lorenzo Musetti (numero 27 del mondo), Matteo Arnaldi che occupa la posizione numero 44, seguito quasi subito dietro da Lorenzo Sonego (numero 46). A chiudere la formazione dei cinque azzurri ecco il ritrovato Matteo Berrettini, attualmente 92° al mondo per una stagione sfortunata e piena di infortuni che non gli hanno consentito di giocare con continuità.

È proprio il tennista romano a tenere banco in quest'ultimo periodo sia per il cambio di allenatore e la scelta ricaduta su Francisco Roig che per anni ha allenato Rafael Nadal ma anche per un problema al piede che potrebbe far saltare l'esordio stagionale nel Torneo di Brisbane. Secondo quanto ha fatto sapere il canale tv Supertennis non si tratterebbe di niente di preoccupante sarebbe dopo i controlli nel centro medico della Juventus. La sua presenza diretta nella entry-list è avvenuta un po' a sorpresa ed evitando la via delle qualificazioni perché farebbe parte del "ranking protetto" degli Australian Open per la posizione che ricopre in classifica. Infatti, Flavio Cobolli, numero 101 dell'Atp, è l'azzurro meglio classificato tra quelli che cercheranno di entrare nel tabellone principale tramite le qualificazioni.

Le azzurre del tabellone Wta

Chi saranno, invece, le azzurre che entrano di diritto al torneo? Ecco Jasmine Paolini, al primo posto in Italia e al 30° del ranking Wta, Martina Trevisan (al 42° posto), Elisabetta Cocciaretto (numero 48), Camila Giorgi (posizione numero 53 ) e Lucia Bronzetti (numero 61). Anche in questo caso, il ranking protetto non consentirà la qualificazione diretta per Sara Errani che si trova attualmente al posto numero 104.

Chi si giocherà le qualificazioni

Accanto ai dieci qualificati appena elencati, sarano venti i tennisti italiani che si giocheranno l'accesso al main drow degli Australian Open 2024, tre donne e 17 uomini. Nella lista delle iscritte al tabellone femminile, come detto, ecco Sara Errani, ex numero 5 del mondo e finalista al Roland Garros 2012 con il miglior risultato ottenuto ai quarti di finale nel 2012. Nelle qualificazioni femminili rientrano anche Lucrezia Stefanini (123) e Nuria Brancaccio (209 Wta). Flavio Cobolli, numero 101 Atp, è l'italiano con la classifica migliore tra i 17 che parteciperanno alle qualificazioni maschili. Oltre a lui ecco anche Luca Nardi (118), Luciano Darderi (128), Giulio Zeppieri (135), Andrea Pellegrino (156), Andrea Vavassori (157), tutti quanti in cerca di una storica prima volta a Melbourne.

La lista delle qualificazioni azzurre continua con Mattia Bellucci (178), Matteo Gigante (181), Raul Brancaccio (185), Stefano Travaglia (193), Federico Gaio (198), Marco Cecchinato (199), Francesco Passaro (201), Alessandro Giannessi (203), Franco Agamenone (212), Riccardo Bonadio (218) e Francesco Maestrelli (223).

Il forfeit di Fognini