"Il giocatore che si è migliorato di più": nuovo riconoscimento per Sinner

L'anno perfetto di Jannik Sinner che ha portato al trionfo l'Italia in Coppa Davis dopo 47 anni, dopo essere già stato premiato come tennista dell'anno ai Super Tennis Awards e aver raggiunto la quarta posizione nel ranking mondiale (primato italiano assoluto come Panatta), ecco un altro prestigioso riconoscimento che arriva direttamente dai suoi colleghi: è il giocatore che si è migliorato di più nel 2023.

Un balzo in classifica

Il numero uno del tenni italiano ha iniziato la scorsa stagione come numero 15 nella classifica Atp e, dopo aver conquistato sei trofei nei vari tornei Atp, il 22enne ha scalato ben undici posizioni piazzandosi al quarto posto alle spalle soltanto di Djokovic, Alcaraz e Medvedev andando, forse, ben oltre le sue aspettative. Il 22enne ha vinto, tra gli altri, gli Atp Masters 1000 di Toronto oltre alla finalissima alle Atp Finals. In estate era arrivata anche la semifinale di Wimbledon ma ha comunque stabilito un record nell'era Open per un italiano: con 64 vittorie e 15 sconfitte ha vinto più di tutti in una sola stagione.

Sinner ha poi ottenuto il suo record personale di 13 vittorie contro i primi dieci al mondo nel 2023 battendo per ben due volte in numero uno, Novak Djokovic, e altrettante volte anche lo spagnolo Carlos Alcaraz. Per comprendere l'entità della crescita dell'altoatesino, nelle tre stagioni precedenti aveva ottenuto nove vittorie contro i migliori dieci della classifica Atp.

Le parole di Sinner

" Penso che soprattutto nella seconda metà dell'anno, mentalmente sono stato molto, molto più forte" , ha dichiarato Jannik. " Non mi sono lamentato più di tanto, in campo, quando le cose andavano nel modo sbagliato. Penso che questo genere di cose a volte facciano la differenza..." Tra le cose di cui va fiero e orgoglioso è l'aver disputato tantissime gare negli impianti più importanti dandogli una carica particolare come è successo davanti al pubblico di casa alle Finals di Torino. " Questo è qualcosa che spero possa aiutare per la prossima stagione ".

Un riconoscimento diretto alla sua crescita è arrivato pochi giorni fa anche ai suoi, Darren Cahill e Simone Vagnozzi, che hanno ottenuto il premio come "Allenatore dell’anno" per il loro lavoro. Matteo Arnaldi, Christopher Eubanks e Ben Shelton sono stati in nomination come miglior giocatore dell'anno agli Atp Awards 2023. Ricordiamo che Sinner ha così ottenuto l'ennesimo Atp Award dopo il "Fans' Favourite" di martedì scorso come giocatore più amato dai tifosi di tutto il mondo. Adesso, però, il meritato riposo prima del debutto in terra australiana a gennaio.